Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Як сьогодні виключатимуть світло на Київщині — графіки від ДТЕК

Як сьогодні виключатимуть світло на Київщині — графіки від ДТЕК

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 08:15
Графіки відключень світла на Київщині 10 лютого — перевірте свою чергу
Енергетик. Фото: ДТЕК

Столиця повернулася до тимчасових графіків відключень світла. Енергетики повідомили, як вимикатимуть різні черги у вівторок, 10 лютого.

Про це написали на сторінці ДТЕК, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Графіки відключень світла у Київській області 10 лютого

Сьогодні світло на Київщині будуть вимикати за такими графіками:

  • 1.1 черга — без світла з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;
  • 1.2 черга — без світла з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;
  • 2.1 черга — без світла з 0:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;
  • 2.2 черга — без світла з 0:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;
  • 3.1 черга — без світла з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 3.2 черга — без світла з 00:00 до 06:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 4.1 черга — без світла з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 4.2 черга — без світла з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 5.1 черга — без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00;
  • 5.2 черга — без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00;
  • 6.1 черга — без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00;
  • 6.2 черга — без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00.
null
Графіки відключень світла на Київщині на 10 лютого. Фото: ДТЕК
null
Графіки відключень світла у Київській області на 10 лютого. Фото: ДТЕК

В разі змін ДТЕК повідомить про нові графіки додатково. Дізнатися актуальний час відключень за своєю адресою можна через офіційні сервіси:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через обстріли три області опинилися знеструмленими. У Міненерго розкрили деталі.

Також Володимир Зеленський пояснив ситуацію зі світлом та теплом у Києві. Глава держави зазначив, що зараз вона складна за більшістю показників.

електроенергія Київська область ДТЕК відключення світла графіки відключень світла
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації