Графіки відключень світла на Київщині 10 лютого — перевірте свою чергу

Енергетик. Фото: ДТЕК

Столиця повернулася до тимчасових графіків відключень світла. Енергетики повідомили, як вимикатимуть різні черги у вівторок, 10 лютого.

Про це написали на сторінці ДТЕК, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Графіки відключень світла у Київській області 10 лютого

Сьогодні світло на Київщині будуть вимикати за такими графіками:

1.1 черга — без світла з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;

1.2 черга — без світла з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;

2.1 черга — без світла з 0:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;

2.2 черга — без світла з 0:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;

3.1 черга — без світла з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;

3.2 черга — без світла з 00:00 до 06:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;

4.1 черга — без світла з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;

4.2 черга — без світла з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;

5.1 черга — без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00;

5.2 черга — без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00;

6.1 черга — без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00;

6.2 черга — без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00.

Графіки відключень світла на Київщині на 10 лютого. Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла у Київській області на 10 лютого. Фото: ДТЕК

В разі змін ДТЕК повідомить про нові графіки додатково. Дізнатися актуальний час відключень за своєю адресою можна через офіційні сервіси:

в чат-ботах ДТЕК у Telegram та Viber.

на офіційному сайті ДТЕК.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через обстріли три області опинилися знеструмленими. У Міненерго розкрили деталі.

Також Володимир Зеленський пояснив ситуацію зі світлом та теплом у Києві. Глава держави зазначив, що зараз вона складна за більшістю показників.