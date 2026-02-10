Графіки відключень світла на Київщині 10 лютого — перевірте свою чергу

Як сьогодні виключатимуть світло на Київщині — графіки від ДТЕК
Столиця повернулася до тимчасових графіків відключень світла. Енергетики повідомили, як вимикатимуть різні черги у вівторок, 10 лютого.
Про це написали на сторінці ДТЕК, передає Новини.LIVE.
Графіки відключень світла у Київській області 10 лютого
Сьогодні світло на Київщині будуть вимикати за такими графіками:
- 1.1 черга — без світла з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;
- 1.2 черга — без світла з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;
- 2.1 черга — без світла з 0:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;
- 2.2 черга — без світла з 0:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;
- 3.1 черга — без світла з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;
- 3.2 черга — без світла з 00:00 до 06:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;
- 4.1 черга — без світла з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;
- 4.2 черга — без світла з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;
- 5.1 черга — без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00;
- 5.2 черга — без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00;
- 6.1 черга — без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00;
- 6.2 черга — без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00.
В разі змін ДТЕК повідомить про нові графіки додатково. Дізнатися актуальний час відключень за своєю адресою можна через офіційні сервіси:
- в чат-ботах ДТЕК у Telegram та Viber.
- на офіційному сайті ДТЕК.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через обстріли три області опинилися знеструмленими. У Міненерго розкрили деталі.
Також Володимир Зеленський пояснив ситуацію зі світлом та теплом у Києві. Глава держави зазначив, що зараз вона складна за більшістю показників.
