Графики отключений света на Киевщине 10 февраля — проверьте свою очередь

Столица вернулась к временным графикам отключений света. Энергетики сообщили, как будут выключать разные очереди во вторник, 10 февраля.

Об этом написали на странице ДТЭК, передает Новини.LIVE.

Сегодня свет в Киевской области будут выключать по следующим графикам:

1.1 очередь — без света с 00:00 до 02:30, с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;

1.2 очередь — без света с 00:00 до 02:30, с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;

2.1 очередь — без света с 0:00 до 02:30, с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;

2.2 очередь — без света с 0:00 до 02:30, с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;

3.1 очередь — без света с 00:00 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;

3.2 очередь — без света с 00:00 до 06:30, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;

4.1 очередь — без света с 00:00 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;

4.2 очередь — без света с 00:00 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;

5.1 очередь — без света с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00, с 23:30 до 24:00;

5.2 очередь — без света с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00, с 23:30 до 24:00;

6.1 очередь — без света с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00, с 23:30 до 24:00;

6.2 очередь — без света с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00, с 23:30 до 24:00.

Графики отключений света на Киевщине на 10 февраля. Фото: ДТЭК

В случае изменений ДТЭК сообщит о новых графиках дополнительно. Узнать актуальное время отключений по своему адресу можно через официальные сервисы:

в чат-ботах ДТЭК в Telegram и Viber.

на официальном сайте ДТЭК.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за обстрелов три области оказались обесточенными. В Минэнерго раскрыли детали.

Также Владимир Зеленский объяснил ситуацию со светом и теплом в Киеве. Глава государства отметил, что сейчас она сложная по большинству показателей.

