Графики отключений света на Киевщине 10 февраля — проверьте свою очередь

Как сегодня будут выключать свет на Киевщине — графики от ДТЭК
Столица вернулась к временным графикам отключений света. Энергетики сообщили, как будут выключать разные очереди во вторник, 10 февраля.
Об этом написали на странице ДТЭК, передает Новини.LIVE.
Графики отключений света в Киевской области 10 февраля
Сегодня свет в Киевской области будут выключать по следующим графикам:
- 1.1 очередь — без света с 00:00 до 02:30, с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;
- 1.2 очередь — без света с 00:00 до 02:30, с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;
- 2.1 очередь — без света с 0:00 до 02:30, с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;
- 2.2 очередь — без света с 0:00 до 02:30, с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;
- 3.1 очередь — без света с 00:00 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;
- 3.2 очередь — без света с 00:00 до 06:30, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;
- 4.1 очередь — без света с 00:00 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;
- 4.2 очередь — без света с 00:00 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;
- 5.1 очередь — без света с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00, с 23:30 до 24:00;
- 5.2 очередь — без света с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00, с 23:30 до 24:00;
- 6.1 очередь — без света с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00, с 23:30 до 24:00;
- 6.2 очередь — без света с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00, с 23:30 до 24:00.
В случае изменений ДТЭК сообщит о новых графиках дополнительно. Узнать актуальное время отключений по своему адресу можно через официальные сервисы:
- в чат-ботах ДТЭК в Telegram и Viber.
- на официальном сайте ДТЭК.
