Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Как сегодня будут выключать свет на Киевщине — графики от ДТЭК

Как сегодня будут выключать свет на Киевщине — графики от ДТЭК

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 08:15
Графики отключений света на Киевщине 10 февраля — проверьте свою очередь
Энергетик. Фото: ДТЭК

Столица вернулась к временным графикам отключений света. Энергетики сообщили, как будут выключать разные очереди во вторник, 10 февраля.

Об этом написали на странице ДТЭК, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Графики отключений света в Киевской области 10 февраля

Сегодня свет в Киевской области будут выключать по следующим графикам:

  • 1.1 очередь — без света с 00:00 до 02:30, с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;
  • 1.2 очередь — без света с 00:00 до 02:30, с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;
  • 2.1 очередь — без света с 0:00 до 02:30, с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;
  • 2.2 очередь — без света с 0:00 до 02:30, с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;
  • 3.1 очередь — без света с 00:00 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;
  • 3.2 очередь — без света с 00:00 до 06:30, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;
  • 4.1 очередь — без света с 00:00 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;
  • 4.2 очередь — без света с 00:00 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;
  • 5.1 очередь — без света с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00, с 23:30 до 24:00;
  • 5.2 очередь — без света с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00, с 23:30 до 24:00;
  • 6.1 очередь — без света с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00, с 23:30 до 24:00;
  • 6.2 очередь — без света с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00, с 23:30 до 24:00.
null
Графики отключений света на Киевщине на 10 февраля. Фото: ДТЭК
null
Графики отключений света в Киевской области на 10 февраля. Фото: ДТЭК

В случае изменений ДТЭК сообщит о новых графиках дополнительно. Узнать актуальное время отключений по своему адресу можно через официальные сервисы:

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за обстрелов три области оказались обесточенными. В Минэнерго раскрыли детали.

Также Владимир Зеленский объяснил ситуацию со светом и теплом в Киеве. Глава государства отметил, что сейчас она сложная по большинству показателей.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

электроэнергия Киевская область ДТЭК отключения света графики отключений света
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации