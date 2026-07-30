Обстріл Києва 30 липня — яка ситуація в Святошинському районі

Ліквідація наслідків обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE

У Києві після російської атаки РФ 30 липня пошкоджено гаражний кооператив та 5-поверхову нежитлову будівлю у Святошинському районі. Наразі на місці усувають наслідки обстрілів.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

Наслідки обстрілів Києва

Як відомо, під час ліквідації загоряння на території кооперативу рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

Ліквідація наслідків обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE

Ліквідація наслідків обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE

Ліквідація наслідків обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE

Ліквідація наслідків обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE

Зруйнований будинок внаслідок обстрілів. Фото: Новини.LIVE

Наразі відомо, що кількість постраждалих внаслідок нічної атаки зросла до трьох осіб. В Оболонському та Святошинському районах триває розбір завалів та проливання конструкцій зруйнованих споруд.

Як писали Новини.LIVE, у Києві через атаку РФ загинула людина. Російські війська атакували столицю крилатими ракетами.

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Також відомо, що в Києві горів ринок та будівлі. Наслідки обстрілів зафіксовані у двох районах.