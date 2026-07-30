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Главная Киев Как Святошинский район Киева приходит в себя после атаки: фото

Как Святошинский район Киева приходит в себя после атаки: фото

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Дата публикации 30 июля 2026 18:19
Обстрел Киева 30 июля — какова ситуация в Святошинском районе
Ликвидация последствий обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE

В Киеве после российской атаки 30 июля были повреждены гаражный кооператив и 5-этажное нежилое здание в Святошинском районе. В настоящее время на месте устраняют последствия обстрелов.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

Последствия обстрелов Киева

Как известно, во время ликвидации возгорания на территории кооператива спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

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Ликвидация последствий обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE
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Ликвидация последствий обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE
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Ликвидация последствий обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE
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Ликвидация последствий обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE
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Последствия обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE
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Разрушенный дом в результате обстрелов. Фото: Новини.LIVE

На данный момент известно, что число пострадавших в результате ночной атаки возросло до трёх человек. В Оболонском и Святошинском районах продолжается разбор завалов и снос конструкций разрушенных зданий.

Как писали Новости.LIVE, в Киеве в результате атаки РФ погиб человек. Российские войска атаковали столицу крылатыми ракетами.

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Также известно, что в Киеве горел рынок и здания. Последствия обстрелов зафиксированы в двух районах.

Киев обстрелы война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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