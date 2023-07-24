Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Як влада Києва "зливає" гроші на непотрібні дорожні роботи: транспортний аналітик arrow

Як влада Києва "зливає" гроші на непотрібні дорожні роботи: транспортний аналітик

24 липня 2023 06:13
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова
Капітальні ремонти та будівництва розв'язок в Києві - корупція столичної влади
Ремонт Дегтярівського шляхопроводу. Фото: Новини.LIVE
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова

За 2023 рік на ремонти доріг у Києві столична влада витратила 2,5 мільярди гривень. Однак експерти мають сумніви щодо доцільності "закатування" в асфальт такої кількості грошей, та ще й на сумнівні проєкти.

Що не так з поточними ремонтами та будівництвами Новини.LIVE дізнавались в урбаніста, транспортного аналітика та засновника ГО "Пасажири Києва" Олександра Гречко

Читайте також:

— Олександре, перш за все, запитаю вас, що ви думаєте з приводу того, що за цей рік на ремонти київських доріг витрачено 2,5 мільярди гривень? Чи доречні такі витрати на це зараз?

— Дивіться, я б трошки розділив. Є ремонти поточні — по суті, це ремонти на утримання доріг, тих, які є. І є проєкти, капітальні ремонти, наприклад, які можливо дійсно в теперішніх умовах не на часі. Щось можна було б відкласти і не робити. 

null
Транспортний аналітик Олександр Гречко. Фото: facebook/Олександр Гречко

Наприклад, "Київавтодор" робить на 1 мільярд гривень ремонт Кільцевої дороги, що не є точно зараз пріоритетом — можна було б від цих витрат відмовитись. 

Далі "Київавтодор" також став замовником будівництва шляхопроводу на Оболоні на перетині вулиць Богатирської і Полярної. Той шляхопровід буде коштувати 2 мільярди гривень — і це ще на початковій стадії така вартість проєкту. 

Знаючи досвід Шулявського мосту, який подорожчав з 600 мільйонів гривень до 2 мільярдів гривень, то можна зрозуміти, що і розв'язка на Оболоні двома мільярдами не обмежиться. 

Це при тому, що цей проєкт взагалі не має ніякої доведеної ефективності, і не факт, що взагалі там та розв'язка потрібна. Оскільки вона будується за застарілим рішенням 70-х. Такі розв'язки для міст неефективні. Вони можуть бути ефективні десь між містами, де просто потрібно розділити потоки, щоб не було перехрестя. Але саме в місті така розв'язка створює більше проблем, ніж користі. 

null
План розв'язки на Оболоні. Фото: google

Відповідно, під час війни це просто закопування 2 мільярдів гривень в асфальт, замість того, щоб робити щось більш корисне. Можна як військовий напрямок фінансувати, так можна фінансувати й потрібний для міста розвиток громадського транспорту. 

Окрім того, місто планує побудувати за 120 мільйонів гривень паркінг на Оболоні подвійного використання — укриття і паркінг. Але насправді то для того, щоб цей проєкт продати громадськості. А по факту він там не потрібен, той паркінг, особливо за бюджетні гроші. 

— У киян є багато питань з приводу того, що зараз проводять капітальна ремонти доріг, які були цілком в нормальному стані, а дороги, які роками побиті — їх не ремонтують взагалі. Що ви можете про це сказати?

— Так, є така ситуація. У мене, наприклад, знайома жалілась, що біля розв'язки на Оболоні по вулиці Богатирській — там був нормальний асфальт, але його зрізали. Тобто, асфальт буквально 2 роки тому перекладали, зараз його зрізали, тому що потрібно щось перероблювати під розв'язку. І заново кладуть асфальт. 

Звісно, що це такий безконтрольний марнотратний напрямок освоєння коштів бюджету, який не робить місто зручнішим. Ми можемо знати, що десь нормальний асфальт перекладають, а десь вулиці, які потребують реконструкції та тотальних ремонтів, там взагалі нічого не здійснюється, і маєм таку ситуацію.

По комфорту пересування фактично якісного нічого не відбувається.

— Чому це відбувається?

— Це пов'язано з тим, що Київрада виділяє гроші в такій пропорції, що вони більшість коштів направляють саме в автомобільну інфраструктуру. Відповідно це питання до тих, хто формує бюджет і статті витрат.

Можна було б, я ж кажу, направляти це на розвиток громадського транспорту, але в нас пріоритет на автомобільну інфраструктуру. А там є значні корупційні ризики, там постійно скандали з розкраданнями, тендерами за домовленостями. Відповідно, просто звідти можна вивести більше грошей.

Створюють інфраструктуру для забудовників для майбутніх проєктів. На Осокорках, здається, біля озер хочуть просто прокласти нову дорогу, по три смуги в кожну сторону — з нікуди в нікуди. Але, якщо розібратись, то там біля озер планується в перспективі великий житловий комплекс з великою кількістю черг, введених в експлуатацію. 

Відповідно, міський бюджет йде на те, щоб створювати інфраструктуру для цих житлових комплексів, які в нас як мурашники. Відмивання грошей. 

— Що, на вашу думку, є найбезглуздішим рішенням київської влади в питанні транспортної інфраструктури за останні роки?

— З того, що будується зараз, це точно розв'язка на Оболоні — вона непотрібна. 

Далі — відбувається реконструкція Дегтярівського шляхопроводу, там здається приблизно за 1 мільярд гривень. І там викликає питання цей проєкт, тому що вони верхню частину шляхопроводу розширюють ще більше при тому, що він і так не був завантаженим з верхньої частини. 

null
Ремонт Дегтярівського шляхопроводу. Фото: Новини.LIVE

Також як приклад — Шулявський міст. За підрахунками транспортних моделювальників, будівництво цього мосту — при тому, що він навіть ще не закінчений — обійшлося в два мільярди гривень, а він економить містянам всього-на-всього 40 секунд в дорозі. 

40 секунд в дорогі — це ніщо, порівняно з тим, наскільки це дорогий проєкт, і наскільки можна було б ефективніше використати ці кошти. 

І при тому, що ми розуміємо, що Шулявський шляхопровід зараз недобудований. Там виділяються з бюджету 113 мільйонів гривень на те, щоб викупити цех заводу "Більшовик", і ще хочуть 93 мільйони гривень витратити для того, щоб його знести. 

Далі, звісно, що будуть бажати провести тендер на те, щоб побудувати з'їзди — це ще декілька сотень мільйонів гривень. 

Тому це така чорна діра, яка витягує гроші. Скажімо так, витрати на цей проєкт і на багато інших проєктів автомобільних в Києві — розв'язки, мости і так далі — вони неспівставні взагалі з тим, який вони несуть ефект. Витрати величезні, а ефект і користь місту мала. 

І ще хочеться згадати Подільсько-Воскресенський міст, в який також вливають сотні мільйонів гривень, який обростає корупційними скандалами, і який все не будується.

Паралельно з цим просто зрозумійте, що викидаються гроші в ці розв'язки, автомобільну інфраструктуру, а будівництво метро на Виноградар стоїть. 

null
Віталій Кличко показує як проходить будівництво метро на Виноградар. Фото: Офіційний портал Києва​​​

Тобто, очевидно, що користі від метро для людей буде більше, ніж від будівництва нової розв'язки. 

— Куди, як ви вважаєте, ці гроші треба вкладати? Я розумію, що, швидше за все, відповідь буде "у громадський транспорт", але розкажіть детальніше, на що зараз варто робити упор. 

— По-перше, треба вкладати дійсно в громадський транспорт. У нас величезний дефіцит тролейбусів. Потрібно закуповувати тролейбуси.

Зазвичай ці покупки здійснюються за кредитні кошти міжнародних партнерів фінансових установ, але проблема в тому, що місто не ремонтує навіть вже ті тролейбуси, які в нас є. Капітальні ремонти їхні не проводять, відповідно вони просто виходять з ладу набагато раніше терміну, вони могли б ще експлуатуватись. 

Тому у нас виходить, що є великий дефіцит тролейбусів — екологічного транспорту, який місткий і не потребує імпортного пального. 

Нам також потрібно нормально якісно реконструювати трамвайну мережу, бо в нас є маршрути трамваїв, які їздять 12-15 кілометрів на годину. Це дуже низька швидкість — по суті, ніхто з людей, які цінують свій час, не будуть використовувати такі трамваї, оскільки дуже довго треба їхати, і вони не зручні. 

Потрібно вкладатись в реконструкцію таких вулиць, як Дмитрівська та інші.

null
Стан дороги на вулиці Дмитрівській. Фото: Новини.LIVE

Потрібно підвищувати безпеку руху на дорогах. Тобто, не вкладати кошти в те, щоб перетворювати дороги в ще кращі автобани, де могли б їздити автомобілісти, провокувати ДТП і наражати як водіїв, так і пішоходів на небезпеку. 

І, звичайно, хотілося б розвитку велосипедної інфраструктури. Оскільки рік тому, коли був дефіцит пального, то люди рятувались тим, що користувалися велосипедами.

В нас просто керівництво міста, Департамент транспортної інфраструктури не думають про те, щоб зробити магістральні класні маршрути зручні велосипедні. Тому що ти можеш їхати, а велодоріжка чи велосмуга переривається, чи там десь запарковані автомобілі. Відповідно, все це створює отакі незручності. А насправді це дуже важливий вид транспорту для міста. 

Але ж легше закопувати гроші в асфальт по традиції та будувати розв'язки, які потім створюють ще більше заторів. 

— І наостанок, коли врешті відбудуться зміни в цьому підході до транспортної інфраструктури в столиці?

— Дивіться, зміни обов'язково будуть. Наприклад, моя петиція набрала 6000 підписів про звільнення директора Департаменту транспортної інфраструктури Руслана Кандибора за те, що він реалізує неправильну політику в сфері транспорту в місті.

null
Директор Департаменту транспортної інфраструктури Києва Руслан Кандибор. Фото: КМДА

Тобто, є стратегія Києва до 2025 року, де затверджено скільки має бути велодоріжок, скільки має бути смуг для громадського транспорту, в тому числі відокремлених, як має розвиватись громадський транспорт. Але вона не реалізується, вона саботується, ігнорується. 

Ми піднімаємо це питання, цю проблему, будемо рухатись до того, щоб ситуація з транспортом покращилась. 

Проблема в тому, що люди, які керують транспортною інфраструктурою міста, вони вважають, що велосипеди — це щось для розваг, щоб кататись в парку, і взагалі це не транспорт.

Вони вважають, що громадський транспорт для бідних. 

Вони для себе розуміють, що вони хочуть їздити тільки на автомобілі і, відповідно, в них такі погляди. Їм треба ширше дороги, їм треба більше людей заганяти під землю для того, щоб менше автомобілі зупинялись. 

Але це неправильний розвиток міста. Звісно, ми з громадськими активістами будемо тиснути на міську владу для того, щоб все-таки політика була правильна, європейська, а не така, як в пострадянських країнах. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз