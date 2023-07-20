Ремонти доріг у Києві - список

Ремонтні роботи на Дегтярівському шляхопроводі в Києві. Фото: facebook/КК "Київавтодор"

У Києві цього року, попри активні ворожі обстріли, проводять величезну кількість ремонтних робіт на дорогах. Наразі латають ділянки у всіх районах столиці.

На яких ділянках тривають роботи і скільки це все коштує столиці — дізнавались Новини.LIVE.

Читайте також:

Капітальні ремонти та реконструкції київських доріг

Щодо доцільності ремонту доріг в Києві існує багато суперечок. Чи доречно під час війни витрачати кошти на дороги? Адже з черговою атакою Росії всі старання можуть бути вмить знищеними.

Так чи інакше, а ремонти тривають. Як повідомили КК "Київавтодор" для Новини.LIVE, роботи ведуться наразі на таких ділянках.

Оболонський район:

капітальний ремонт проспекту В. Івасюка (колишній просп. Героїв Сталінграду) — 5,2 км,

реконструкція транспортної розв'язки на перетині вулиці Богатирської з вулицею Полярною — 3,2 км.

Роботи на перетині вулиць Полярної і Богатирської. Фото: facebook/КК "Київавтодор"

Дарницький район:

реконструкція вулиці Трускавецької — 0,7 км.

Солом'янський район:

капітальний ремонт проспекту Повітрофлотського від Севастопольської площі до межі обслуговування — 3,1 км,

капітальний ремонт вулиці Митрополита Василя Липківського (колишня вул. Урицького) — 1,6 км.

Шевченківський район:

капітальний ремонт вулиці Татарської — 1,2 км,

капітальний ремонт вулиці Олександра Довженка від вулиці Олени Теліги до проспекту Берестейського (колишній просп. Перемоги) — 0,9 км,

реконструкція шляхопроводу в складі транспортної розв'язки на перетині вулиці Дегтярівської та вулиці Олександра Довженка — 2,4 км.

Роботи на Дегтярівському шляхопроводі. Фото: facebook/КК "Київавтодор"

Дніпровський район:

капітальний ремонт вулиці Ентузіастів — 2,7 км.

Голосіївський район:

капітальний ремонт ділянки дороги Т-10-27 Київське півкільце від вулиці Територіальної оборони (колишня вул. Ватутіна) до Одеської площі — 2,9 км.

Ремонтні роботи на Київському півкільці. Фото: facebook/КК "Київавтодор"

Також поточні ремонти тривають на вулицях Пирогова, Богдана Хмельницького, Кибальчича, Парковій дорозі та на мосту через річку Десенка.

Ремонтні роботи на мосту через річку Десенку. Фото: facebook/КК "Київавтодор"

2,5 мільярда на дороги

Загальна протяжність робіт, які наразі виконуються, становить близько 24 кілометрів.

Також зазначимо, що на двох об'єктах цьогорічні капітальні ремонти вже завершено. Йдеться про вулицю Гетьмана Скоропадського (колишня вул. Льва Толстого) на ділянці від вулиці М. Липківського до вулиці Тарасівської, а також на вулиці Ю. Шумського.

Найближчим часом нових капітальних ремонтів у КК "Київавтодор" не планують.

Загалом на ремонти столичних доріг у 2023 році виділено 2 мільярди 529 мільйонів гривень.

У жителів столиці такі витрати коштів викликають питання, адже деякі дороги, що підлягають цьогоріч капітальному ремонту, в цілком хорошому на перший погляд стані.

Тим часом у самому центрі столиці є ділянки, які вже дуже давно потребують ремонту. Приміром, на вулиці Дмитрівській.

Ділянка дороги на вулиці Дмитрівській. Фото: Новини.LIVE

Ділянка дороги на вулиці Дмитрівській. Фото: Новини.LIVE

Ділянка дороги на вулиці Дмитрівській. Фото: Новини.LIVE

Ділянка дороги на вулиці Дмитрівській. Фото: Новини.LIVE 1 / 4

Експерти також сумніваються в доцільності рішень столичної влади щодо доріг.

Приміром, урбаніст та транспортний аналітик Олександр Гречко називає будівництво розвʼязки на Оболоні суцільним марнотратством. Адже будують з нуля під виглядом звичайної реконструкції. А вартість такого задоволення — щонайменше 2 мільярди гривень.

"Такі розв’язки є, по суті, рішенням 70-х років, і вони підходять для позаміських трас, а для міст не ефективні. У нас же їх будують, аби відмити купу грошей замість того, щоб змінити підхід до транспортної політики і якісно розвивати насамперед громадський транспорт та велоінфраструктуру", — повідомляє Олександр Гречко.

Нагадаємо, у Києві фунікулер зачинять на плановий ремонт. Обмеження триватимуть з 20 липня по 22 серпня.

Також зазначимо, що Віталій Кличко анонсував запуск Подільсько-Воскресенського мосту за кілька місяців. Однак експерти сумніваються у доцільності цього відкриття.