Запуск Подільсько-Воскресенського мосту — визначна подія чи піар

Подільсько-Воскресенський міст у Києві. Фото: Новини.LIVE

Міський голова Києва Віталій Кличко вчергове анонсував запуск Подільського-Воскресенського мосту за кілька місяців. Однак наскільки це покращить — чи, можливо, погіршить — дорожню ситуацію в столиці?

Новини.LIVE запитали про всі нюанси довгоочікуваного запуску мосту в експерта з транспортної інфраструктури Дмитра Беспалова.

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Дмитро Беспалов — член технічної ради в державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України та власник компанії "Беспалов ЛАБ: транспортне моделювання".

— Дмитре, яка взагалі ваша реакція з приводу новини про відкриття Подільсько-Воскресенського мосту?

— Це не вперше — заява мера про те, що за кілька місяців відкриють. Я думаю, якщо поритися в новинних архівах, то там таких заяв буде, ну, може три, може більше.

Експерт з транспортної інфраструктури Дмитро Беспалов. Фото: Facebook/dbespalov

Я ще можу сказати, як би там не було, мова не йде про повноцінний запуск мосту. Тобто я би розділяв оці історії.

Запустити міст, щоб він став у проєктну потужність — тобто це шестисмуговий міст в дві сторони міст з швидкісним транспортом на його першому рівні, так би мовити, метрополітеном. Тобто повноцінний запуск Подільського мосту — це дійсно для Києва була би суперова подія.

А мова йде просто про підключення. На правому березі вже підключили два з'їзди невеликі. Я так розумію, треба придумати, як би підключити якісь з'їзди на лівому березі, там мова йшла про вулицю Центральна Садова— це така вулиця приватного сектора.

Відповідно, навіть якщо вони якось підключать, йдеться не про якесь серйозне полегшення для водіїв тощо. А пропускна здатність цих з'їздів дуже мала і, відповідно, попит на поїздки по цьому мосту буде малий.

— Наскільки цей міст може розвантажити все-таки Київ?

Будь-який міст в Києві дуже серйозно впливає на транспортну ситуацію. Закриття впливає негативно — це дуже сильно відчутно. А відкриття — позитивно.

Ми коли робимо транспортний аналіз всього, що стосується мостів і взагалі будь-якого серйозного проєкту в Києві, у нас є така преамбула, де ми розповідаємо вже традиційно багато років, що Київ має серйозну містобудівну проблему. Це те, що багато людей живе на лівому березі — понад 40%. Але більшість робочих місць зосереджена на правому березі, і тому людям з лівого берега треба зранку їхати на правий, і відповідно, ввечері з правого на лівий. І тому всі мости Києва перевантажені.

Підняття останньої частини арки Подільського мосту у 2014 році. Фото: Владислава Мусієнка/УНІАН

Виходячи з цієї парадигми Подільській міст також відіграє дуже серйозну роль, і, якщо він завтра б, наприклад, включився в роботу, це б відчули кияни. Єдине, що це не було б чимось фантастичним.

Ми колись робили транспортне моделювання — здається, ціна питання була хвилин 8. Тобто середня поїздка зменшувалася на 8 хвилин. Але це за умови його повноцінного відкриття.

Тобто те, про що сказав мер, він навряд чи мав на увазі повноцінне відкриття мосту, тому що повноцінне відкриття мосту в його другій черзі — це тунель в схилі Дніпра до Лукʼянівки, який не те, що навіть не починали будувати, — там навіть про це ніхто не говорив. А на лівому березі це підключення до основних паралельних Дніпру магістралей загальноміського значення розвʼязками.

Навряд чи за кілька місяців таке можна зробити. Та й навряд чи за кілька років таке можна зробити. А у випадку Києва навряд чи за кілька десятків років таке можна зробити.

— Цей міст вестиме на Поділ — що чекати вулицям Подолу після запуску?

— Поділ — це ще одна така невелика жертва такого типу сходу мосту. Поділ отримає додатковий трафік, тому вулички Подолу можуть стати трошки менш затишними.

Поділ, Київ. Фото: Володимир Гонтар/УНІАН

— Трошки чи сильно?

— Трошки. Тому що підключення цих з'їздів — це не повноцінне підключення мосту. Це просто підключення, щоб якось можна було на нього заїхати і якось їхати. Пропускна здатність з'їзду — десь 1000 автомобілів пропускна здатність мосту — це тисячі автомобілів — 5000-7000.

З'їзд не може наситити цей міст потоком, тому це не зможе створити якусь таку вагому проблему для Подолу.

— Щодо зʼїздів на Русанівських садах з боку лівого берегу (вулиця Центральна Садова) — чи реалізовані вони, зважаючи на численні скарги та протести місцевих жителів?

— Бог його знає. Коли мер минулий раз казав, що "ось-ось" буде запуск, і вони реально придивлялися до тієї вулиці, де спустити ці зʼїзди... Тому я не знаю, чесно кажучи, що у них там відбуваються, і як вони хочуть це запустити.

Для мене, як для транспортного планувальника, це виглядає так: у вас є потужний обʼєкт, така широчезна труба, і ви до неї підводите такий тонесенький струмочок. І це все з величезними зусиллями. Потім з пафосом презентуєте: "От, дивіться, ми в величезну трубу підключили маленький струмочок, і тепер заживемо!".

В нормальному місті навіть з цього інфоприводу не робили б, тому що це настільки рядова подія ні про що. Це просто проміжний етап, який абсолютно ніяк не впливає на загальну ситуацію, що навіть соромно говорити про це.

Віталій Кличко на фоні Подільсько-Воскресенського мосту. Фото: скриншот

— Чи можна назвати запуск Подільсько-Воскресенського мосту першим кроком до Подільсько-Вигурівської гілки метро?

— Піарно — можна. Я б на місці піарників мера назвав би це так. Там же побудована частина цієї гілки, тому що три станції на метро на ньому закладені в плані. Але насправді це як побічний продукт. Тобто називати це якимось відсотком реалізації четвертої лінії метро — це маніпуляція.

— Коли, за вашими прогнозами, міст може запрацювати на повну потужність?

— Ми з колегами опитали ряд експертів і зробили прогноз на 2030 рік. Так от, в нашій прогнозній транспортній моделі на 2030 рік Подільський міст — відкритий. Тобто він підключений до мережі, але не в другому етапі своєї реалізації (з тунелем на правому березі на Лукʼянівку) — в неї мало хто з експертів вірить взагалі.

Але в першій ітерації – коли він повноцінно сходить і підключається до мережі на правому і на лівому березі — ми його там додали.

Тому я відповім так: нам би хотілося вірити — і експерти, яких ми опитували, з нами тут солідарні — що Подільський міст має бути запущений і, відповідно, підключений до 2030 року.

Це критично важливо не стільки щоб покращити ситуацію в Києві з транспортом, а для того, щоб тримати її під контролем. Тому що київські мости відчайдушно потребують капітальних ремонтів. Подільський міст потрібен для того, щоб можна було закривати повністю або частково інші мости і спокійно ремонтувати.

— І наостанок, можливо, ви маєте якісь поради для київської влади?

— Великі масштабні проєкти, якщо вони правильно підготовлені, вони дійсно мають позитивно впливати на ситуацію з транспортом.

Але там можна помилитися — наприклад, поспішити відкрити в цілях піару і принести додатковий транзит в непотрібні точки. І це може спровокувати затори, це може спровокувати якісь ДТП на вулиці, що не була готова до прийняття такого активного транзиту.

Я б їм, можливо, порадив ретельно пропрацювати всі ці транзитні шляхи. Тобто міст — це більше, ніж просто міст. Це звʼязка кореспонденцій — звідки і куди люди їдуть. І міст — це лише одна з можливостей, яким чином дістатися місця призначення.

Тобто треба пропрацювати весь основний маршрут трафіку — світлофорні перехрестя, пішохідні переходи, криві, повороти і так далі — і впевнитись, що дане планувальне рішення може з цим всім працювати.