Як змінились ціни на таксі у Києві через повітряну тривогу

Автомобіль таксі в Києві. Фото ілюстративне: УНІАН

Зліт російського винищувача-перехоплювача МіГ-31 спричинив масштабну повітряну тривогу. Внаслідок цього не працювала низка громадського транспорту, через що неодноразово підскакували ціни на послуги таксі.

Про це йдеться у матеріалі Новини.LIVE.

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Внаслідок повітряної тривоги, як можна бачити, ціни на таксі варіюються залежно від оператора таксопарку. Доїхати з центра міста до Печерська від 222 до 323 гривень, та до метро "Васильківська" від 241 гривні.

Скриншот ціни на таксі

Скриншот ціни на таксі

А от дістатися мікрорайону "Позняки" на правому березі вартує від 400 до 600 гривень.

Скриншот ціни на таксі

Скриншот ціни на таксі

Ситуація з підземкою

Водночас в КМДА нагадують про те, що певна ділянка метрополітену не працює під час повітряних тривог, а деякі станції працюють в режимі укриття. Також там додають, що станція метро "Звіринецька" виявилася переповненою.

Джерело: Telegram КМДА

Джерело: Telegram КМДА

Тим часом через повітряну тривогу на станції метро "Либідська" фіксується велике скупчення людей внаслідок простою наземного транспорту під час небезпеки.

Джерело: Telegram КМДА

Нагадаємо, раніше внаслідок вибухів у Херсоні загинув водій таксі.

Водночас українська податкова служба звернулася до сервісу Uklon із запитом на надання даних про фінансові транзакції, бо як стало відомо, податки мала платити не лише компанія, а й водії за свої прибутки.