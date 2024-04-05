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Як змінились ціни на таксі у Києві через повітряну тривогу

5 квітня 2024 18:25
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Як змінились ціни на таксі у Києві через повітряну тривогу
Автомобіль таксі в Києві. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Зліт російського винищувача-перехоплювача МіГ-31 спричинив масштабну повітряну тривогу. Внаслідок цього не працювала низка громадського транспорту, через що неодноразово підскакували ціни на послуги таксі

Про це йдеться у матеріалі Новини.LIVE.

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Внаслідок повітряної тривоги, як можна бачити, ціни на таксі варіюються залежно від оператора таксопарку. Доїхати з центра міста до Печерська від 222 до 323 гривень, та до метро "Васильківська" від 241 гривні.

Як змінились ціни на таксі у Києві через повітряну тривогу - фото 1
Скриншот ціни на таксі
Як змінились ціни на таксі у Києві через повітряну тривогу - фото 2
Скриншот ціни на таксі

А от дістатися мікрорайону "Позняки" на правому березі вартує від 400 до 600 гривень.

Як змінились ціни на таксі у Києві через повітряну тривогу - фото 3
Скриншот ціни на таксі
Як змінились ціни на таксі у Києві через повітряну тривогу - фото 4
Скриншот ціни на таксі

Ситуація з підземкою

Водночас в КМДА нагадують про те, що певна ділянка метрополітену не працює під час повітряних тривог, а деякі станції працюють в режимі укриття. Також там додають, що станція метро "Звіринецька" виявилася переповненою.

Як змінились ціни на таксі у Києві через повітряну тривогу - фото 5
Джерело: Telegram КМДА
Як змінились ціни на таксі у Києві через повітряну тривогу - фото 6
Джерело: Telegram КМДА

Тим часом через повітряну тривогу на станції метро "Либідська" фіксується велике скупчення людей внаслідок простою наземного транспорту під час небезпеки.

Як змінились ціни на таксі у Києві через повітряну тривогу - фото 7
Джерело: Telegram КМДА

Нагадаємо, раніше внаслідок вибухів у Херсоні загинув водій таксі

Водночас українська податкова служба звернулася до сервісу Uklon із запитом на надання даних про фінансові транзакції, бо як стало відомо, податки мала платити не лише компанія, а й водії за свої прибутки.

Київ
метро
КМДА
таксі
Україна
повітряна тривога

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