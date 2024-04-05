Як змінились ціни на таксі у Києві через повітряну тривогу
Зліт російського винищувача-перехоплювача МіГ-31 спричинив масштабну повітряну тривогу. Внаслідок цього не працювала низка громадського транспорту, через що неодноразово підскакували ціни на послуги таксі.
Про це йдеться у матеріалі Новини.LIVE.
Ціни на таксі в Києві 5 квітня
Внаслідок повітряної тривоги, як можна бачити, ціни на таксі варіюються залежно від оператора таксопарку. Доїхати з центра міста до Печерська від 222 до 323 гривень, та до метро "Васильківська" від 241 гривні.
А от дістатися мікрорайону "Позняки" на правому березі вартує від 400 до 600 гривень.
Ситуація з підземкою
Водночас в КМДА нагадують про те, що певна ділянка метрополітену не працює під час повітряних тривог, а деякі станції працюють в режимі укриття. Також там додають, що станція метро "Звіринецька" виявилася переповненою.
Тим часом через повітряну тривогу на станції метро "Либідська" фіксується велике скупчення людей внаслідок простою наземного транспорту під час небезпеки.
Нагадаємо, раніше внаслідок вибухів у Херсоні загинув водій таксі.
Водночас українська податкова служба звернулася до сервісу Uklon із запитом на надання даних про фінансові транзакції, бо як стало відомо, податки мала платити не лише компанія, а й водії за свої прибутки.
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