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У Києві вдвічі підскочили ціни під час затяжної повітряної тривоги та негоди

23 січня 2024 18:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві вдвічі підскочили ціни під час затяжної повітряної тривоги та негоди
Автомобілі таксі. Ілюстративне фото: Depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві понад три години тривала повітряна тривога. Внаслідок цього не працювала низка громадського транспорту, через що зросли ціни на послуги таксі

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Ціни на таксі в Києві 23 січня

Під час тривалої повітряної тривоги у Києві розпочалися хуртовини. Столичні служби таксі у два рази підняли ціни на свої послуги.

Так, вартість поїздки з центру столиці до Позняків варіюється від 447 до 498 грн.

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Скриншот ціни на таксі
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Скриншот ціни на таксі

Водночас доїхати з центру Києва за межі міста коштує від 517 до 646 грн.

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Скриншот ціни на таксі
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Скриншот ціни на таксі

А дістатися від вулиці Мечникова до центрального автовокзалу можна, сплативши від 283 грн.

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Скриншот ціни на таксі

Водночас дорога до автовокзалу з Позняків коштуватиме вже 387 грн.

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Скриншот ціни на таксі

Крім того, поїздка на таксі до Берестейської з центру в середньому коштує 392 грн.

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Скриншот ціни на таксі

Нагадаємо, що у Львові водій служби таксі Bolt відмовився везти військового, дізнавшись, що ветеран пересувається на милицях. Чоловік тривалий час чекав машину на морозі, а таксист після розмови з ним скасував замовлення. 

Також ми писали, що у Києві запущено унікальний сервіс: безплатне таксі для ветеранів, які отримали серйозні поранення. Щоб скористатися послугами таксі, машину потрібно замовити наперед.

Київ
негода
таксі
сніг
повітряна тривога

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