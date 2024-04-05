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Как изменились цены на такси в Киеве из-за воздушной тревоги

5 апреля 2024 18:25
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Как изменились цены на такси в Киеве из-за воздушной тревоги
Автомобиль такси в Киеве. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Взлет российского истребителя-перехватчика МиГ-31 вызвал масштабную воздушную тревогу. В результате не работал ряд общественного транспорта, из-за чего неоднократно подскакивали цены на услуги такси.

Об этом идет речь в материале Новини.LIVE.

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В результате воздушной тревоги, как можно видеть, цены на такси варьируются в зависимости от оператора таксопарка. Доехать из центра города в Печерск от 222 до 323 гривен, а до метро "Васильковская" от 241 гривны.

Как изменились цены на такси в Киеве из-за воздушной тревоги - фото 1
Скриншот цены на такси
Как изменились цены на такси в Киеве из-за воздушной тревоги - фото 2
Скриншот цены на такси

А вот добраться до микрорайона "Позняки" на левом берегу стоит от 400 до 600 гривен.

Как изменились цены на такси в Киеве из-за воздушной тревоги - фото 3
Скриншот цены на такси
Как изменились цены на такси в Киеве из-за воздушной тревоги - фото 4
Скриншот цены на такси

Ситуация с подземкой

В то же время, в КГГА напоминают о том, что определенный участок метрополитена не работает во время воздушных тревог, а некоторые станции работают в режиме укрытия. Также там добавляют, что станция метро "Зверинецкая" оказалась переполненной.

Как изменились цены на такси в Киеве из-за воздушной тревоги - фото 5
Источник: Telegram КГГА
Как изменились цены на такси в Киеве из-за воздушной тревоги - фото 6
Источник: Telegram КГГА

Между тем из-за воздушной тревоги на станции метро "Лыбедская" фиксируется большое скопление людей в результате простоя наземного транспорта во время опасности.

Как изменились цены на такси в Киеве из-за воздушной тревоги - фото 7
Источник: Новини.LIVE

Напомним, ранее в результате взрывов в Херсоне погиб водитель такси.

В то же время украинская налоговая служба обратилась к сервису Uklon с запросом на предоставление данных о финансовых транзакциях, поскольку, как стало известно, налоги должна была платить не только компания, но и водители за свои доходы.

Киев
метро
КГГА
такси
Украина
воздушная тревога

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