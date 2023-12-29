Як змінились ціни на таксі в Києві після ракетного обстрілу України
Вночі і вранці 29 грудня російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Києву та іншим великим містам України. В умовах обстрілу у столиці значно зросла вартість проїзду на таксі.
Про це розповіли Новини.LIVE.
Під час обстрілу таксі подорожчало
Поки ворог обстрілював Київ, ціни на таксі піднялися щонайменше вдвічі. Загалом ціни коливались від 700 до 400 гривень.
Також подорожча автівки "комфорт" і "преміум". Загалом ціни коливалися від 900 до 1600 у преміум класі та від 500 до 900 "комфорт".
Окрім того, ціни лишилися завищеними і після обстрілів.
Таксі під час обстрілів
Зазвичай під час обстрілів ціни на таксі різко зростають. Причина полягає в тому, що перестає працювати громадський транспорт, окрім метро.
Втім, якщо людині треба переїхати з одного берега Дніпра на інший, обійтися без послуг таксі не вийде, оскільки під час обстрілів поїзди метро не їздять через мости.
Під час і після обстрілів ціни на таксі підвищуються.
Ракетна атака на Київ
Нагадаємо, сьогодні у всіх регіонах України тривала повітряна тривога. Росіяни атакували міста крилатими ракетами.
Внаслідок ракетної атаки, у Києві є падіння уламків у двох районах міста. Також розпочалась пожежа.
Окрім того, відомо, що внаслідок ранкового ракетного терору окупантів, є влучання у житловий будинок в Львові. Начальник Львівської ОВА розповів про загиблих та постраждалих.
Загалом, вибухи лунали в Одесі, Києві, Львові, Харкові та Дніпрі.
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