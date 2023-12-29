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Як змінились ціни на таксі в Києві після ракетного обстрілу України

29 грудня 2023 11:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Як змінились ціни на таксі в Києві після ракетного обстрілу України
Автомобілі таксі. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Вночі і вранці 29 грудня російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Києву та іншим великим містам України. В умовах обстрілу у столиці значно зросла вартість проїзду на таксі.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Під час обстрілу таксі подорожчало

Поки ворог обстрілював Київ, ціни на таксі піднялися щонайменше вдвічі. Загалом ціни коливались від 700 до 400 гривень.

Також подорожча автівки "комфорт" і "преміум". Загалом ціни коливалися від 900 до 1600 у преміум класі та від 500 до 900 "комфорт".

Окрім того, ціни лишилися завищеними і після обстрілів.

таксі
таксі
Ціни на таксі під час обстрілів. Фото: скриншот
таксі
Ціни на таксі під час обстрілів. Фото: скриншот

Таксі під час обстрілів

Зазвичай під час обстрілів ціни на таксі різко зростають. Причина полягає в тому, що перестає працювати громадський транспорт, окрім метро.

Втім, якщо людині треба переїхати з одного берега Дніпра на інший, обійтися без послуг таксі не вийде, оскільки під час обстрілів поїзди метро не їздять через мости.

Під час і після обстрілів ціни на таксі підвищуються.

таксі
Ціни на таксі під час обстрілів. Фото: скриншот
таксі
Ціни на таксі під час обстрілів. Фото: скриншот
таксі
Ціни на таксі під час обстрілів. Фото: скриншот

Ракетна атака на Київ

Нагадаємо, сьогодні у всіх регіонах України тривала повітряна тривога. Росіяни атакували міста крилатими ракетами. 

Внаслідок ракетної атаки, у Києві є падіння уламків у двох районах міста. Також розпочалась пожежа. 

Окрім того, відомо, що внаслідок ранкового ракетного терору окупантів, є влучання у житловий будинок в Львові. Начальник Львівської ОВА розповів про загиблих та постраждалих. 

Загалом, вибухи лунали в ОдесіКиєвіЛьвовіХаркові та Дніпрі.

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