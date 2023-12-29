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Как изменились цены на такси в Киеве после ракетного обстрела Украины

29 декабря 2023 11:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Как изменились цены на такси в Киеве после ракетного обстрела Украины
Автомобили такси. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Ночью и утром 29 декабря российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Киеву и другим крупным городам Украины. В условиях обстрелов в столице значительно выросла стоимость проезда на такси.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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При обстреле такси подорожало

Пока враг обстреливал Киев, цены на такси поднялись по меньшей мере, вдвое. В целом цены колебались от 700 до 400 гривен.

Также подорожает авто "комфорт" и "премиум". В общем цены колебались от 900 до 1600 в премиум классе и от 500 до 900 "комфорт".

Кроме того, цены остались завышенными после обстрелов.

такси
такси
Цены на такси при обстреле. Фото: скриншот
такси
Цены на такси при обстреле. Фото: скриншот

Такси во время обстрелов

Обычно при обстреле цены на такси резко растут. Причина в том, что перестает работать общественный транспорт, кроме метро.

Впрочем, если человеку нужно переехать с одного берега Днепра на другой, обойтись без услуг такси не получится, поскольку при обстреле поезда метро не ездят через мосты.

Во время и после обстрела цены на такси повышаются.

такси
Цены на такси при обстреле. Фото: скриншот
такси
Цены на такси при обстреле. Фото: скриншот
такси
Цены на такси при обстреле. Фото: скриншот

Ракетная атака на Киев

Напомним, сегодня во всех регионах Украины продолжалась воздушная тревога. Россияне атаковали города крылатыми ракетами.

В результате ракетной атаки в Киеве есть падение обломков в двух районах города. Также начался пожар.

Кроме того, известно, что в результате утреннего ракетного террора кафиров есть попадание в жилой дом во Львове. Начальник Львовской ОВА рассказал о погибших и пострадавших.

В общем, взрывы раздавались в Одессе , Киеве , Львове, Харькове и Днепре.

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