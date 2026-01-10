Коли у Києві з'явиться світло — відповідь Міненерго

Місто під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Наразі електропостачання в Києві продовжують відновлювати після масованої атаки РФ. Столиця поступово повертається до планових графіків відключень.

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону "Єдині новини" у суботу, 10 січня.

Яка ситуація зі світлом у Києві 10 січня

Заступник міністра енергетики розповів, що у Києві енергетики продовжують відновлювальні роботи та поступово стабілізують роботу енергосистеми, переходячи від аварійних відключень до планових погодинних графіків.

За його словами, попри наслідки масованих російських атак та складні погодні умови, енергосистема України залишається об’єднаною, цілісною та працює паралельно з енергосистемою Європи (ENTSO-E). Балансування системи забезпечується за рахунок усіх доступних ресурсів — власної генерації, імпорту електроенергії та вимушених заходів з обмеження споживання.

"У столиці за добу енергетики відновили електропостачання для 648 тисяч абонентів. У Київській області за добу світло повернули для 313 тисяч родин. З них 90 тисяч були знеструмлені внаслідок бойових дій, ще 223 тисячі — через складні погодні умови. Станом на вечір без електропостачання залишаються близько 60 тисяч споживачів", — зазначив Колісник.

Окремо він пояснив, що на роботу енергосистеми суттєво вплинула й погода. Крижаний дощ, мокрий сніг, ожеледиця та сильні пориви вітру призвели до обриву ліній електропередач і додаткових знеструмлень. Станом на 16:00 через негоду без електропостачання повністю або частково залишалися 366 населених пунктів у кількох областях, найбільше — у Київській та Чернігівській областях.

Згодом в Міненерго уточнили, що завдяки вже здійсненим аварійно-відновлювальним роботам — наразі є технічна можливість заживити усіх споживачів у м. Київ. Однак, через пошкоджені мережі — зробити це можна не одночасно.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше перейти від мережевих обмежень до прогнозованих графіків погодинних відключень. Цей процес уже відбувається, але поступово.

Нагадаємо, що прем'єрка України Юлія Свириденко заявила, що у Києві з'явиться світло вже до кінця цієї доби.

Також ми інформували, що у Кривому Розі відновили електропостачання після російського обстрілу.