Какая сейчас ситуация со светом в Киеве — объяснение Минэнерго

Какая сейчас ситуация со светом в Киеве — объяснение Минэнерго

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 22:51
Когда в Киеве появится свет — ответ Минэнерго
Город во время отключений света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Сейчас электроснабжение в Киеве продолжают восстанавливать после массированной атаки РФ. Столица постепенно возвращается к плановым графикам отключений.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона "Єдині новини" в субботу, 10 января.

Читайте также:

Какова ситуация со светом в Киеве 10 января

Заместитель министра энергетики рассказал, что в Киеве энергетики продолжают восстановительные работы и постепенно стабилизируют работу энергосистемы, переходя от аварийных отключений к плановым почасовым графикам.

По его словам, несмотря на последствия массированных российских атак и сложные погодные условия, энергосистема Украины остается объединенной, целостной и работает параллельно с энергосистемой Европы (ENTSO-E). Балансировка системы обеспечивается за счет всех доступных ресурсов — собственной генерации, импорта электроэнергии и вынужденных мер по ограничению потребления.

"В столице за сутки энергетики восстановили электроснабжение для 648 тысяч абонентов. В Киевской области за сутки свет вернули для 313 тысяч семей. Из них 90 тысяч были обесточены в результате боевых действий, еще 223 тысячи — из-за сложных погодных условий. По состоянию на вечер без электроснабжения остаются около 60 тысяч потребителей", — отметил Колесник.

Отдельно он пояснил, что на работу энергосистемы существенно повлияла и погода. Ледяной дождь, мокрый снег, гололедица и сильные порывы ветра привели к обрыву линий электропередач и дополнительным обесточиваниям. По состоянию на 16:00 из-за непогоды без электроснабжения полностью или частично оставались 366 населенных пунктов в нескольких областях, больше всего — в Киевской и Черниговской областях.

Впоследствии в Минэнерго уточнили, что благодаря уже осуществленным аварийно-восстановительным работам — сейчас есть техническая возможность запитать всех потребителей в г. Киев. Однако, из-за поврежденных сетей — сделать это можно не одновременно.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее перейти от сетевых ограничений к прогнозируемым графикам почасовых отключений. Этот процесс уже происходит, но постепенно.

Напомним, что премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что в Киеве появится свет уже до конца этих суток.

Также мы информировали, что в Кривом Роге восстановили электроснабжение после российского обстрела.

Киев энергетика отключения света свет атака графики отключений света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
