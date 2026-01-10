Свириденко 10 січня повідомила, коли у Києві відновлять енергопостачання

Юлія Свириденко на об'єкті критичної інфраструктури. Фото: Свириденко/Telegram

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко зазначила, що у Києві з'явиться електроенергія вже до кінця цієї доби. По області теж тривають відновлювальні роботи.

Про це Свириденко повідомила в офіційному Telegram-каналі у суботу, 10 січня.

Реклама

Читайте також:

Юлія Свириденко. Фото: Свириденко/X

Тепло та електропостачання

Свириденко зазначила, що наразі систему теплопостачання запущено – теплогенеруючі об’єкти подають тепло до житлових будинків. Зараз йде поетапний запуск постачання безпосередньо в оселі. Повну подачу тепла кияни можуть очікувати вже сьогодні.

Допис Свириденко у Telegram. Фото: скриншот

"Електропостачання. Ситуація з електроенергією залишається складнішою. Правий берег Києва майже повністю переведено на планові графіки відключень. На Лівому березі наразі ще зберігаються аварійні відключення", — зазначила Свириденко.

Наслідки обстрілів. Фото: Свириденко/X

Прем'єр вказала, що енергомережі суттєво пошкоджені, а через низькі температури люди активніше використовують електрообігрівачі. Вона звернулася до містян з проханнями ощадливо споживати електроенергію, коли відбудеться відновлення енергосистеми після обстрілів. По області теж відновлене енергопостачання для вже 275 тисячі домівок.

Об'єкт критичної інфраструктури. Фото: Свириденко/X

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше збільшити обсяги подачі електроенергії. Проведено необхідну координацію з генеруючими компаніями та всіма профільними службами. Уряд надає повну необхідну підтримку. Очікуємо перехід столиці на планові графіки електропостачання до кінця дня", — додала Свириденко.

Об'єкт критичної інфраструктури після обстрілів. Фото: Свириденко/X

Нагадаємо, що у Києві було введено аварійне відключення електроенергії. Зупинено водопостачання, теплопостачання, рух електротранспорту.

Раніше ми також інформували, що Кличко звернувся до киян. Міський голова закликав містян виїзжати зі столиці.