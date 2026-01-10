Свириденко 10 січня повідомила, коли у Києві відновлять енергопостачання

Свириденко повідомила, коли у Києві відновлять енергопостачання
Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко зазначила, що у Києві з'явиться електроенергія вже до кінця цієї доби. По області теж тривають відновлювальні роботи.
Про це Свириденко повідомила в офіційному Telegram-каналі у суботу, 10 січня.
Тепло та електропостачання
Свириденко зазначила, що наразі систему теплопостачання запущено – теплогенеруючі об’єкти подають тепло до житлових будинків. Зараз йде поетапний запуск постачання безпосередньо в оселі. Повну подачу тепла кияни можуть очікувати вже сьогодні.
"Електропостачання. Ситуація з електроенергією залишається складнішою. Правий берег Києва майже повністю переведено на планові графіки відключень. На Лівому березі наразі ще зберігаються аварійні відключення", — зазначила Свириденко.
Прем'єр вказала, що енергомережі суттєво пошкоджені, а через низькі температури люди активніше використовують електрообігрівачі. Вона звернулася до містян з проханнями ощадливо споживати електроенергію, коли відбудеться відновлення енергосистеми після обстрілів. По області теж відновлене енергопостачання для вже 275 тисячі домівок.
"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше збільшити обсяги подачі електроенергії. Проведено необхідну координацію з генеруючими компаніями та всіма профільними службами. Уряд надає повну необхідну підтримку. Очікуємо перехід столиці на планові графіки електропостачання до кінця дня", — додала Свириденко.
Нагадаємо, що у Києві було введено аварійне відключення електроенергії. Зупинено водопостачання, теплопостачання, рух електротранспорту.
Раніше ми також інформували, що Кличко звернувся до киян. Міський голова закликав містян виїзжати зі столиці.
Читайте Новини.LIVE!