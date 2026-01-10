Відео
Головна Київ Свириденко повідомила, коли у Києві відновлять енергопостачання

Свириденко повідомила, коли у Києві відновлять енергопостачання

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 13:04
Свириденко 10 січня повідомила, коли у Києві відновлять енергопостачання
Юлія Свириденко на об'єкті критичної інфраструктури. Фото: Свириденко/Telegram

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко зазначила, що у Києві з'явиться електроенергія вже до кінця цієї доби. По області теж тривають відновлювальні роботи.

Про це Свириденко повідомила в офіційному Telegram-каналі у суботу, 10 січня.

Читайте також:
Свириденко назвала терміни відновлення світла у Києві
Юлія Свириденко. Фото: Свириденко/X

 

Тепло та електропостачання

Свириденко зазначила, що наразі систему теплопостачання запущено – теплогенеруючі об’єкти подають тепло до житлових будинків. Зараз йде поетапний запуск постачання безпосередньо в оселі. Повну подачу тепла кияни можуть очікувати вже сьогодні.

Свириденко повідомила, коли у Києві відновлять енергопостачання - фото 1
Допис Свириденко у Telegram. Фото: скриншот

"Електропостачання. Ситуація з електроенергією залишається складнішою. Правий берег Києва майже повністю переведено на планові графіки відключень. На Лівому березі наразі ще зберігаються аварійні відключення", — зазначила Свириденко. 

Коли в Києві з’явиться електроенергія - заява Свириденко
Наслідки обстрілів. Фото: Свириденко/X

Прем'єр вказала, що енергомережі суттєво пошкоджені, а через низькі температури люди активніше використовують електрообігрівачі. Вона звернулася до містян з проханнями ощадливо споживати електроенергію, коли відбудеться відновлення енергосистеми після обстрілів. По області теж відновлене енергопостачання для вже 275 тисячі домівок. 

Світло і тепло у Києві - що обіцяє уряд
Об'єкт критичної інфраструктури. Фото: Свириденко/X

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше збільшити обсяги подачі електроенергії. Проведено необхідну координацію з генеруючими компаніями та всіма профільними службами. Уряд надає повну необхідну підтримку. Очікуємо перехід столиці на планові графіки електропостачання до кінця дня", — додала Свириденко.

Свириденко повідомила про стан енергосистеми Києва
Об'єкт критичної інфраструктури після обстрілів. Фото: Свириденко/X

Нагадаємо, що у Києві було введено аварійне відключення електроенергії. Зупинено  водопостачання, теплопостачання, рух електротранспорту. 

Раніше ми також інформували, що Кличко звернувся до киян. Міський голова закликав містян виїзжати зі столиці.  

