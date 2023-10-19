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Яка ситуація на дорогах при в'їзді до Києва станом на 19 жовтня

19 жовтня 2023 09:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Яка ситуація на дорогах при в'їзді до Києва станом на 19 жовтня
Перевірка документів на блокпосту. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні, 19 жовтня, на в'їзді до Києва спостерігаються автомобільні затори зі сторони Чабанів по Великій Окружній дорозі. З інших напрямків черг з авто немає. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE. 

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Затори на в'їзді до Києва

Станом на ранок 19 жовтня на в'їздах до столиці України не зафіксовано сильних заторів. Наразі черги з автомобілей є з боку Чабанів на Великій Окружній дорозі. Однак водіям не доведеться надто довго чекати, аби заїхати в Київ та пересуватись містом.

затори на в'їзд у Київ 19 жовтня
Затори на в'їзді до Києва 19 жовтня. Фото: Google Maps

З боку Броварів заторів не виявлено, чергу з авто зафіксовано вже в центрі міста. 

затори на в'їзд у Київ 19 жовтня
Затори на в'їзді до Києва 19 жовтня. Фото: Google Maps

Якщо ж водії будуть їхати до Києва з боку Вишневого, то незначні затори можливі на вулиці Київській. Проте це ніяк не вплине на інтенсивність руху. 

затори на в'їзд у Київ 19 жовтня
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Однією з головних причин заторів на в'їзді до столиці є розміщення блокпостів навколо міста. Внаслідок цього автомобілі іноді довго не можуть в'їхати до Києва, а під час години пік колона авто може розтягнутися на кілометри.  

Нагадаємо, голова Бориспільської районної адміністрації Руслан Дяченко повідомив, що, починаючи з 9 жовтня та протягом наступних декількох днів, військові та представники органів правопорядку розпочнуть реалізацію запланованих заходів щодо безпеки на території Бориспільського району в Київській області.

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