Какая ситуация на дорогах при въезде в Киев по состоянию на 19 октября

Проверка документов на блокпосту. Фото: google

Сегодня, 19 октября, на въезде в Киев наблюдаются автомобильные пробки со стороны Чабанов по Большой Окружной дороге. По другим направлениям очередей из авто нет.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезде в Киев

По состоянию на утро 19 октября на въездах в столицу Украины не зафиксированы сильные пробки. В настоящее время очереди из автомобилей есть со стороны Чабанов на Большой Окружной дороге. Однако водителям не придется слишком долго ждать, чтобы заехать в Киев и передвигаться по городу.

Пробки на въезде в Киев 19 октября. Фото: Google Maps

Со стороны Броваров пробок не обнаружено, очередь из авто зафиксирована уже в центре города.

Пробки на въезде в Киев 19 октября. Фото: Google Maps

Если же водители будут ехать в Киев со стороны Вишневого, то незначительные пробки возможны на улице Киевской. Однако это никак не отразится на интенсивности движения.

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Одной из главных причин пробок на въезде в столицу является размещение блокпостов вокруг города. В результате этого автомобили иногда долго не могут въехать в Киев, а в час пик колонна авто может растянуться на километры.

Напомним, глава Бориспольской районной администрации Руслан Дяченко сообщил, что, начиная с 9 октября и в течение следующих нескольких дней, военные и представители органов правопорядка приступят к реализации запланированных мер по безопасности на территории Бориспольского района в Киевской области.