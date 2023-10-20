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Яка ситуація на дорогах при в'їзді до Києва станом на сьогодні

20 жовтня 2023 12:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Яка ситуація на дорогах при в'їзді до Києва станом на сьогодні
Затори на в'їзд до Києва. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні, 19 жовтня, на в'їзді до Києва черг з авто не зафіксовано. Невеликі затори можливі лише з боку Чабанів на вулиці Машинобудівників. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE. 

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Затори на в'їзд у Київ 20 жовтня

Станом на 20 жовтня на в'їздах до столиці України не зафіксовано сильних заторів. Наразі незначні черги з автомобілей є з боку Чабанів на вулиці Машинобудівників. Однак водіям не доведеться надто довго чекати, аби заїхати в Київ та пересуватись містом.

затори на в'їзд у Київ 20 жовтня
Затори на в'їзді до Києва 20 жовтня. Фото: Google Maps

З боку Броварів заторів не виявлено.

затори на в'їзд у Київ 20 жовтня
Затори на в'їзді до Києва 20 жовтня. Фото: Google Maps

Невеликі затори також можуть з'явитись при в'їзді з боку Вишневого. Черга з авто може утворитись на вулиці Київській. 

затори на в'їзд у Київ 20 жовтня
Затори на в'їзді до Києва 20 жовтня. Фото: Google Maps

Однією з головних причин заторів на в'їзді до столиці є розміщення блокпостів навколо міста. Внаслідок цього автомобілі іноді довго не можуть в'їхати до Києва, а під час години пік колона авто може розтягнутися на кілометри.

Нагадаємо, нещодавно транспортний експерт Олександр Гречко розповів, як Києву подолати затори. За його словами, найефективнішим методом боротьби з підвищеним автомобільним трафіком є розвиток громадського транспорту.

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