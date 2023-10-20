Какая ситуация на дорогах при въезде в Киев по состоянию на сегодня

Пробки на въезд в Киев. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

Сегодня, 19 октября, на въезде в Киев очереди из авто не зафиксированы. Небольшие пробки возможны только со стороны Чабанов на улице Машиностроителей.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезд в Киев 20 октября

По состоянию на 20 октября на въездах в столицу Украины не зафиксированы сильные пробки. Пока незначительные очереди из автомобилей есть со стороны Чабанов на улице Машиностроителей. Однако водителям не придется слишком долго ждать, чтобы заехать в Киев и передвигаться по городу.

Пробки на въезде в Киев 20 октября. Фото: Google Maps

Со стороны Броваров пробок не обнаружено.

Пробки на въезде в Киев 20 октября. Фото: Google Maps

Небольшие пробки также могут появиться при въезде со стороны Вишневого. Очередь из авто может образоваться на улице Киевской.

Пробки на въезде в Киев 20 октября. Фото: Google Maps

Одной из главных причин пробок на въезде в столицу является размещение блокпостов вокруг города. В результате этого автомобили иногда долго не могут въехать в Киев, а в час пик колонна авто может растянуться на километры.

Напомним, недавно транспортный эксперт Александр Гречко рассказал, как Киеву преодолеть пробки. По его словам, наиболее эффективным методом борьбы с повышенным автомобильным трафиком является развитие общественного транспорта.