Какая ситуация на дорогах при въезде в Киев по состоянию на сегодня
Сегодня, 19 октября, на въезде в Киев очереди из авто не зафиксированы. Небольшие пробки возможны только со стороны Чабанов на улице Машиностроителей.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Пробки на въезд в Киев 20 октября
По состоянию на 20 октября на въездах в столицу Украины не зафиксированы сильные пробки. Пока незначительные очереди из автомобилей есть со стороны Чабанов на улице Машиностроителей. Однако водителям не придется слишком долго ждать, чтобы заехать в Киев и передвигаться по городу.
Со стороны Броваров пробок не обнаружено.
Небольшие пробки также могут появиться при въезде со стороны Вишневого. Очередь из авто может образоваться на улице Киевской.
Одной из главных причин пробок на въезде в столицу является размещение блокпостов вокруг города. В результате этого автомобили иногда долго не могут въехать в Киев, а в час пик колонна авто может растянуться на километры.
Напомним, недавно транспортный эксперт Александр Гречко рассказал, как Киеву преодолеть пробки. По его словам, наиболее эффективным методом борьбы с повышенным автомобильным трафиком является развитие общественного транспорта.
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