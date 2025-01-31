Ремонт мостів у Києві — що зробила влада у 2024 році

Ремонтні роботи на мості. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Більшість київських мостів перебуває в аварійному стані, а деякі з них потребують термінової реконструкції ще з 90-х років. Попри це, столична влада лише у 2024 році почала перші кроки з ремонту окремих переправ, тоді як решта залишається у критичному стані.

Про нові роботи на проблемних мостах пише Village.

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Наприкінці 2024 року в столиці відкрили одразу два важливі об’єкти — частину Подільсько-Воскресенського мосту для автомобілів та міст-хвилю, що веде до нового парку на Оболонському острові.

Подільський міст відкрили для автомобілів

З 1 грудня приватний транспорт отримав змогу перетинати Подільсько-Воскресенський міст. Наразі працює лише половина переправи — по дві смуги в обидва боки, однак повноцінного сполучення з Троєщиною ще немає, оскільки розв’язка до проспекту Шухевича поки що не добудована. Попри це, відкриття навіть частини мосту значно полегшує транспортне сполучення між Подолом і лівобережними районами Києва, такими як Троєщина, Воскресенка та Русанівські Сади.

Подільський міст. Фото: Wikimedia Commons

Новий парк та міст-хвиля на Оболонському острові

До Дня Києва завершили будівництво довгоочікуваного мосту-хвилі, який веде до парку на Оболонському острові. В оновленій зоні відпочинку висадили молоді дерева, облаштували пляж із шезлонгами та роздягальнями, а також встановили сучасні дитячі та спортивні майданчики. Будівництво мосту розпочалося ще у 2020 році, але після початку повномасштабного вторгнення роботи зупинили. Лише у 2024 році проєкт вдалося завершити за кошти міста та підтримки меценатів, серед яких була й метрополія Парижа.

Міст-хвиля. Фото: Новини.LIVE

Що з аварійним мостом Метро

У 2024 році під мостом Метро розпочали встановлення підпірок для підтримки конструкції. Це тимчасовий захід, який має продовжити термін експлуатації споруди, проте сам міст залишається в аварійному стані ще з 90-х років.

Міст Метро. Фото: ZeFit

Попри численні заяви міської влади, досі не розроблено навіть проєкту повноцінної реставрації. Поки тривають протиаварійні роботи, невідомо, коли міст отримає комплексний ремонт, необхідний для безпечного використання цієї ключової транспортної артерії Києва.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що підрядника, який ремонтував Подільський міст, судитимуть.

Також відомо, які шляхопроводи у Києві планують ремонтувати у 2025 році.