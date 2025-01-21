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У Києві цього року відремонтують низку шляхопроводів

21 січня 2025 08:50
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Києві відремонтують низку шляхопроводів у 2025 році
Ремонт шляхопроводу у Києві. Фото: КМДА
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Києві триває ремонт шляхопроводу на перетині вулиць Лугової та Богатирської на Оболоні, який має закінчитися у цьому році. Крім того, у столиці мають намір здійснити ще низку ремонтів подібних об'єктів.

Про це повідомив генеральний директор КК "Київавтодор" Олександр Федоренко в інтерв'ю "Вечірньому Києву".

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Федоренко зазначив, повністю завершити процес планують до літа. Він розповів, що коли почався ремонти шляхопроводу на Оболоні, кияни обурювалися, бо йому нема і сорока років і є об'єкти, які більше потребують ремонту. Втім проведення ремонту було нагальною потребою через пошкодження деформаційних швів, корозію арматури, часткове відшарування захисного шару бетону та зношену гідроізоляцію.

"В цілому, цей шляхопровід буде повністю оновлений. Тут буде влаштована нова залізобетонна плита, сучасна гідроізоляція, нові деформаційні шви, два шари асфальтобетону, перильна та бар’єрна огорожа, сучасне освітлення", — розповів генеральний директор Київавтодору.

Посадовець додав, що на п’яти пішохідних переходах передбачено пониження бортового каменю, а також всі зручності для пересування людей з інвалідністю.

Щодо інших об’єктів, які потребують відновлення, то у 2025 році має бути створена проєктна документація капітального оновлення кількох шляхопроводів. В першу чергу, йдеться про споруди на Русанівці, вулиці Либідській та Драйзера, Саперно-Слобідській, а також шляхопровід поряд зі станцією метро "Чернігівська".

Очільник Киїавтодору стверджує, що загальною проблемою всіх цих споруд є поважний вік "40+" і відсутність капітальних ремонтів протягом їхнього існування. Також шляхопроводи зазнають пошкоджень через перенавантаження, адже вони були розраховані на трафік у десять разів менший, ніж теперішній.

Раніше ми повідомляли, що протягом минулого року Львівводоканал здійснив масштабну заміну водопровідних мереж. Було оновлено 34,3 км трубопроводів різних діаметрів.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на Київ зазнала пошкоджень водопровідна магістраль. Це сталося у Шевченківському районі.

Київ міст ремонт КМДА шлях

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