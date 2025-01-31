Ремонт мостов в Киеве — что сделала власть в 2024 году

Ремонтные работы на мосту. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Большинство киевских мостов находится в аварийном состоянии, а некоторые из них требуют срочной реконструкции еще с 90-х годов. Несмотря на это, столичная власть только в 2024 году начала первые шаги по ремонту отдельных переправ, тогда как остальные остаются в критическом состоянии.

О новых работах на проблемных мостах пишет Village.

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В конце 2024 года в столице открыли сразу два важных объекта — часть Подольско-Воскресенского моста для автомобилей и мост-волну, ведущий к новому парку на Оболонском острове.

Подольский мост открыли для автомобилей

С 1 декабря частный транспорт получил возможность пересекать Подольско-Воскресенский мост. Сейчас работает только половина переправы — по две полосы в обе стороны, однако полноценного сообщения с Троещиной еще нет, поскольку развязка к проспекту Шухевича пока не достроена. Несмотря на это, открытие даже части моста значительно облегчает транспортное сообщение между Подолом и левобережными районами Киева, такими как Троещина, Воскресенка и Русановские Сады.

Подольский мост. Фото: Wikimedia Commons

Новый парк и мост-волна на Оболонском острове

Ко Дню Киева завершили строительство долгожданного моста-волны, который ведет к парку на Оболонском острове. В обновленной зоне отдыха высадили молодые деревья, обустроили пляж с шезлонгами и раздевалками, а также установили современные детские и спортивные площадки. Строительство моста началось еще в 2020 году, но после начала полномасштабного вторжения работы остановили. Только в 2024 году проект удалось завершить за счет города и поддержки меценатов, среди которых была и метрополия Парижа.

Мост-волна. Фото: Новини.LIVE

Что с аварийным мостом Метро

В 2024 году под мостом Метро начали установку подпорок для поддержки конструкции. Это временная мера, которая должна продлить срок эксплуатации сооружения, однако сам мост остается в аварийном состоянии еще с 90-х годов.

Мост Метро. Фото: ZeFit

Несмотря на многочисленные заявления городских властей, до сих пор не разработан даже проект полноценной реставрации. Пока продолжаются противоаварийные работы, неизвестно, когда мост получит комплексный ремонт, необходимый для безопасного использования этой ключевой транспортной артерии Киева.

Напомним, недавно стало известно, что подрядчика, который ремонтировал Подольский мост, будут судить.

Также известно, какие путепроводы в Киеве планируют ремонтировать в 2025 году.