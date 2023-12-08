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Який вигляд мають спортзали Києва після рейдів з повістками — відео

8 грудня 2023 16:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Який вигляд мають спортзали Києва після рейдів з повістками — відео
Спустошений спортзал Києва. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Спортзали Києва різко опустіли після того, як туди навідались працівники ТЦК. Військкоми намагались вручити повістки чоловікам, втім, як відомо, персонал не пропустив їх всередину залу. 

Відповідні відео поширюють місцеві пабліки у Telegram.

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Рейди з повістками 

Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація, через що військовозобов'язаним почали вручати повістки навіть у громадських та публічних місцях. Такі рейди дійшли і до спортзалів. Таким чином, вранці 8 грудня працівників ТЦК помітили в одному зі столичних спорткомплексів.

Перед цим працівники ТЦК навідалися до спортзалу в Дніпрі. Повістки отримали відвідувачі та працівники залу.

Згодом військкоми завітали до оздоровчого закладу на Закарпатті. Мета візиту така ж сама, як і в Ужгороді, Мукачеві та Хусті, — вручення повісток. На кадрах показали, як понад десять представників ТЦК крокували до комплексу у супроводі поліції. 

У четвер, 7 грудня, військкоми були у ТЦ "Спартак" у Львові

 

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