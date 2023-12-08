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Как выглядят спортзалы Киева после рейдов с повестками — видео

8 декабря 2023 16:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Как выглядят спортзалы Киева после рейдов с повестками — видео
Опустошенный спортзал Киева. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Спортзалы Киева резко опустели после того, как туда наведались работники ТЦК. Военные пытались вручить повестки мужчинам, впрочем, как известно, персонал не пропустил их внутрь зала.

Соответствующие видео распространяют местные паблики в Telegram.

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Рейды с повестками

Напомним, в Украине идет общая мобилизация, из-за чего военнообязанным начали вручать повестки даже в общественных и публичных местах. Такие рейды дошли и до спортзалов. Таким образом, утром 8 декабря работники ТЦК заметили в одном из столичных спорткомплексов.

Перед этим работники ТЦК посетили спортзал в Днепре. Повести получили посетители и работники зала.

Впоследствии военные посетили оздоровительное заведение на Закарпатье. Цель визита такая же, как и в Ужгороде, Мукачево и Хусте — вручение повесток. На кадрах показали, как более десяти представителей ТЦК шагали в комплекс в сопровождении полиции.

В четверг, 7 декабря, военными были в ТЦ "Спартак" во Львове.

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