Якими мають бути тарифи на проїзд в Києві — транспортний експерт

Зупинка маршрутного таксі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві вартість однієї поїздки на громадському транспорті — одна з найменших у світі, і цим часто хвалиться столична влада. Однак відсутність зручних проїзних для містян — точно не привід для гордості.

Про це повідомив в інтервʼю Новини.LIVE транспортний експерт та співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко.

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Тарифи на громадський транспорт

Разова поїздка в комунальному транспорті Києва коштує 8 гривень. Проїзний на місяць — 1200, і вони не користуються популярністю серед містян.

В європейських містах існують проїзні на місяць, на квартал, на півроку, на рік. І чим довший термін ти обираєш, тим дешевше коштує одна поїздка.

"У такому разі, наприклад, якби в мене був річний проїзний і я б знав, що транспорт зручний, я б менше використовував автомобіль. А так як у нас дорогі проїзні, вони тільки на місяць, а в нас хизуються тим, що дуже дешеві разові поїздки", — нарікає транспортний експерт.

Саме тарифоутворення має змінитись, каже Олександр. Разова поїздка має бути дорожчою, а проїзні зручними та вигідними.

Також необхідно запровадити квитки на час, щоб, незалежно від кількості пересадок, містяни могли доїхати з пункту А в пункт Б з одним квитком на проїзд.

Нагадаємо, в Чернівцях ввели "денний" проїзний квиток на комунальний транспорт. Його можна купити за 50 гривень.