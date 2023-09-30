Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Якими мають бути тарифи на проїзд в Києві — транспортний експерт arrow

Якими мають бути тарифи на проїзд в Києві — транспортний експерт

30 вересня 2023 06:20
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова
Якими мають бути тарифи на проїзд в Києві — транспортний експерт
Зупинка маршрутного таксі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова

У Києві вартість однієї поїздки на громадському транспорті — одна з найменших у світі, і цим часто хвалиться столична влада. Однак відсутність зручних проїзних для містян — точно не привід для гордості. 

Про це повідомив в інтервʼю Новини.LIVE транспортний експерт та співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко. 

Читайте також:

Тарифи на громадський транспорт

Разова поїздка в комунальному транспорті Києва коштує 8 гривень. Проїзний на місяць — 1200, і вони не користуються популярністю серед містян.

В європейських містах існують проїзні на місяць, на квартал, на півроку, на рік. І чим довший термін ти обираєш, тим дешевше коштує одна поїздка.

"У такому разі, наприклад, якби в мене був річний проїзний і я б знав, що транспорт зручний, я б менше використовував автомобіль. А так як у нас дорогі проїзні, вони тільки на місяць, а в нас хизуються тим, що дуже дешеві разові поїздки", — нарікає транспортний експерт. 

Саме тарифоутворення має змінитись, каже Олександр. Разова поїздка має бути дорожчою, а проїзні зручними та вигідними. 

Також необхідно запровадити квитки на час, щоб, незалежно від кількості пересадок, містяни могли доїхати з пункту А в пункт Б з одним квитком на проїзд. 

Нагадаємо, в Чернівцях ввели "денний" проїзний квиток на комунальний транспорт. Його можна купити за 50 гривень. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

None

Втратив тих, кого приручив: як скандал з Арестовичем вплине на його рейтинг

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз