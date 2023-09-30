Какими должны быть тарифы на проезд в Киеве — транспортный эксперт

Остановка маршрутного такси. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве стоимость одной поездки на общественном транспорте — одна из самых маленьких в мире, и этим часто хвастаются столичные власти. Однако отсутствие удобных проездных для горожан — точно не повод для гордости.

Об этом сообщил в интервью Новини.LIVE транспортный эксперт и соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко.

Читайте также:

Тарифы на общественный транспорт

Разовая поездка в коммунальном транспорте Киева стоит 8 гривен. Проездной в месяц — 1200, и они не пользуются популярностью среди горожан.

В европейских городах существуют проездные на месяц, квартал, полгода, год. И чем длиннее срок ты выбираешь, тем дешевле стоит одна поездка.

"В таком случае, например, если бы у меня был годовой проездной и я бы знал, что транспорт удобен, я бы меньше использовал автомобиль. А так как у нас дорогие проездные, они только на месяц, а у нас кичатся тем, что очень дешевые разовые поездки", — сетует транспортный эксперт.

Именно тарифообразование должно измениться, говорит Александр. Разовая поездка должна быть более дорогой, а проездные удобными и выгодными.

Также необходимо ввести билеты на время, чтобы независимо от количества пересадок горожане могли доехать из пункта А в пункт Б с одним билетом на проезд.

Напомним, в Черновцах был введен "дневной" проездной билет на коммунальный транспорт. Его можно купить по 50 гривен.