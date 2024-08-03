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Японія допоможе Києву ремонтувати системи водопостачання — подробиці

3 серпня 2024 11:47
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Київ отримає допомогу від Японії
Бортницька водоочисна станція у Києві. Фото: КМДА
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Уряд Японії надасть Києву технічну допомогу для забезпечення стабільного водопостачання та водовідведення столиці. Програма допомоги також включає два проєкти, які спрямовані на покращення каналізування столиці

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації з посиланням на "Київводовканал".

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Як заявили в мерії столиці, проєкти передбачають постачання ключового обладнання та необхідних матеріалів, будівельні та пусконалагоджувальні роботи та навчання персоналу японськими спеціалістами.

З початку лютого "Київводоканал" почав отримувати японське обладнання в межах реалізації субпроєкту екстреного покращення водопостачання, зокрема:

  • мобільні станції очищення питної води;
  • генератори для них;
  • обладнання для дезінфекції питної води.

Також Токіо надав матеріали й обладнання для модернізації Бортницької водоочисної станції, де вже тривають будівельні роботи на двох аеротенках. Зокрема, вже проведено пусконалагоджувальні роботи та виконується монтаж змішувачів на аеротенках водоочисних споруд.

"Висловлюємо вдячність Уряду Японії та всій японській нації за значний внесок у стійкість, міцність, надійність нашої держави та, зокрема, у стабільне водопостачання та водовідведення столиці", — йдеться у повідомленні КМДА. 

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