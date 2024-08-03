У Києві проведуть масову повірку лічильників до кінця серпня

Лічильник для води. Фото: УНІАН

У Києві майже 40 тисяч квартирних лічильників мають пройти повірку до кінця серпня. Цього місяця підходить термін повірки у 32 047 лічильників гарячої води та 7 599 теплової енергії.

Про це інформує пресслужба КК "Центр комунального сервісу" у суботу, 3 серпня.

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Як заявили комунальники, мешканцям столиці необхідно вчасно повірити власні лічильники для коректних нарахувань за спожиті послуги. Там застерегли, що неповірений прилад знімуть з абонентського обліку, після чого нарахування проходитиме за загальнобудинковим лічильником, або за нормою.

Скриншот допису КК ""Центр комунального сервісу"

Як вчасно повірити лічильники

Інформацію про термін повірки можна перевірити в особистому кабінеті споживача ("Мої об’єкти" — розділ "Лічильники"), на офіційному сайті ЦКС. Сповіщення надходить за три місяці до закінчення терміну.

Також дізнатися про свій лічильник та термін його повірки можна через канали обслуговування ЦКС:

месенджер у Facebook, Skype, Telegram;

за контактним телефоном 044-247-40-40.

Повірку можна самостійно, обравши ліцензійну компанію, або через офіційний сайт ЦКС у розділі "Повірка/заміна лічильників".