Киев получит помощь от Японии

Япония поможет Киеву ремонтировать системы водоснабжения — подробности
Правительство Японии предоставит Киеву техническую помощь для обеспечения стабильного водоснабжения и водоотвода столицы. Программа помощи также включает два проекта, направленных на улучшение канализации столицы.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на "Киевводовканал".
Япония поможет возобновить водоснабжение Киева
Как заявили в мэрии столицы, проекты предусматривают поставку ключевого оборудования и необходимых материалов, строительные и пусконаладочные работы и обучение персонала японскими специалистами.
С начала февраля "Киевводоканал" начал получать японское оборудование в рамках реализации субпроекта экстренного улучшения водоснабжения, в частности:
- мобильные станции очистки питьевой воды;
- генераторы для них;
- оборудование для дезинфекции питьевой воды.
Также Токио предоставил материалы и оборудование для модернизации Бортницкой водоочистной станции, где уже ведутся строительные работы на двух аэротенках. В частности, уже проведены пусконаладочные работы и производится монтаж смесителей на аэротенках водоочистных сооружений.
"Выражаем благодарность правительству Японии и всей японской нации за значительный вклад в устойчивость, прочность, надежность нашего государства и, в частности, в стабильное водоснабжение и водоотвод столицы", — говорится в сообщении КГГА.
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