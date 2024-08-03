Киев получит помощь от Японии

Бортницкая водоочистная станция в Киеве. Фото: КГГА

Правительство Японии предоставит Киеву техническую помощь для обеспечения стабильного водоснабжения и водоотвода столицы. Программа помощи также включает два проекта, направленных на улучшение канализации столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на "Киевводовканал".

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Как заявили в мэрии столицы, проекты предусматривают поставку ключевого оборудования и необходимых материалов, строительные и пусконаладочные работы и обучение персонала японскими специалистами.

С начала февраля "Киевводоканал" начал получать японское оборудование в рамках реализации субпроекта экстренного улучшения водоснабжения, в частности:

мобильные станции очистки питьевой воды;

генераторы для них;

оборудование для дезинфекции питьевой воды.

Также Токио предоставил материалы и оборудование для модернизации Бортницкой водоочистной станции, где уже ведутся строительные работы на двух аэротенках. В частности, уже проведены пусконаладочные работы и производится монтаж смесителей на аэротенках водоочистных сооружений.

"Выражаем благодарность правительству Японии и всей японской нации за значительный вклад в устойчивость, прочность, надежность нашего государства и, в частности, в стабильное водоснабжение и водоотвод столицы", — говорится в сообщении КГГА.