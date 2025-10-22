У столиці вчетверте оголосили повітряну тривогу — що відбувається

Йдемо на рекорд — четверта повітряна тривога у Києві за цю ніч
Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 04:48
Оновлено: 04:57
Термінова новина
У столиці України вчетверте за цю ніч пролунала повітряна тривога. Місцева влада Києва закликає містян прямувати до укриттів.
Інформація поступила від КМДА.
Реклама
Читайте також:
Що насувається на столицю
Згідно з офіційним повідомленням Повітряних Сил ЗС України, групи ворожих ударних БпЛА на півночі Чернігівщини рухаються південно-західним курсом, вектор руху на Київ.
Новина оновлюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама