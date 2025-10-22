У столиці вчетверте оголосили повітряну тривогу — що відбувається

Термінова новина

У столиці України вчетверте за цю ніч пролунала повітряна тривога. Місцева влада Києва закликає містян прямувати до укриттів.

Інформація поступила від КМДА.

Що насувається на столицю

Оголошення про повітряну тривогу. Фото: Скриншот

Згідно з офіційним повідомленням Повітряних Сил ЗС України, групи ворожих ударних БпЛА на півночі Чернігівщини рухаються південно-західним курсом, вектор руху на Київ.

