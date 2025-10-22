Відео
Україна
Головна Київ Йдемо на рекорд — четверта повітряна тривога у Києві за цю ніч

Йдемо на рекорд — четверта повітряна тривога у Києві за цю ніч

Дата публікації: 22 жовтня 2025 04:48
Оновлено: 04:57
У столиці вчетверте оголосили повітряну тривогу — що відбувається
Термінова новина

У столиці України вчетверте за цю ніч пролунала повітряна тривога. Місцева влада Києва закликає містян прямувати до укриттів.

Інформація поступила від КМДА.

Читайте також:

Що насувається на столицю

Йдемо на рекорд — четверта повітряна тривога у Києві за цю ніч - фото 1
Оголошення про повітряну тривогу. Фото: Скриншот

Згідно з офіційним повідомленням Повітряних Сил ЗС України, групи ворожих ударних БпЛА на півночі  Чернігівщини рухаються південно-західним курсом, вектор руху на Київ.

Новина оновлюється...

Київ ППО повітряна тривога війна в Україні атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
