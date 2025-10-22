Видео
Главная Киев Идем на рекорд — четвертая воздушная тревога в Киеве за эту ночь

Идем на рекорд — четвертая воздушная тревога в Киеве за эту ночь

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 04:48
обновлено: 05:46
В столице в четвертый раз объявили воздушную тревогу — что происходит
Мобильная группа ПВО ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В столице Украины в четвертый раз за эту ночь прозвучала воздушная тревога. Местные власти Киева призывают горожан направляться в укрытия.

Информация поступила от КГГА.

Читайте также:

Что надвигается на столицу

Йдемо на рекорд — четверта повітряна тривога у Києві за цю ніч - фото 1
Объявление о воздушной тревоге. Фото: Скриншот

Согласно официальному сообщению Воздушных Сил ВС Украины, группы вражеских ударных БпЛА на севере Черниговщины движутся юго-западным курсом, вектор движения на Киев.

Что с воздушными угрозами в Украине

Идем на рекорд — четвертая воздушная тревога в Киеве за эту ночь - фото 2
Воздушные тревоги в Украине. Фото: Скриншот

Согласно сообщению мониторингового портала Ukrainealarm на 05:38 в Украине под атакой дронов оккупантов РФ находятся не только Киевская, но и Черниговская, Сумская и Полтавская области.

Напомним, после второй ночной атаки оккупантов на Киев мэр города Кличко сообщил о повреждении жилых домов. Также в нескольких районах зафиксированы пожары.

Кроме Киева оккупанты РФ атаковали дронами Запорожье. Там пожары в многоэтажке и пострадавших.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
