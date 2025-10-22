В столице в четвертый раз объявили воздушную тревогу — что происходит

Идем на рекорд — четвертая воздушная тревога в Киеве за эту ночь
В столице Украины в четвертый раз за эту ночь прозвучала воздушная тревога. Местные власти Киева призывают горожан направляться в укрытия.
Информация поступила от КГГА.
Что надвигается на столицу
Согласно официальному сообщению Воздушных Сил ВС Украины, группы вражеских ударных БпЛА на севере Черниговщины движутся юго-западным курсом, вектор движения на Киев.
Что с воздушными угрозами в Украине
Согласно сообщению мониторингового портала Ukrainealarm на 05:38 в Украине под атакой дронов оккупантов РФ находятся не только Киевская, но и Черниговская, Сумская и Полтавская области.
Напомним, после второй ночной атаки оккупантов на Киев мэр города Кличко сообщил о повреждении жилых домов. Также в нескольких районах зафиксированы пожары.
Кроме Киева оккупанты РФ атаковали дронами Запорожье. Там пожары в многоэтажке и пострадавших.
