В столице в четвертый раз объявили воздушную тревогу — что происходит

В столице Украины в четвертый раз за эту ночь прозвучала воздушная тревога. Местные власти Киева призывают горожан направляться в укрытия.

Информация поступила от КГГА.

Что надвигается на столицу

Согласно официальному сообщению Воздушных Сил ВС Украины, группы вражеских ударных БпЛА на севере Черниговщины движутся юго-западным курсом, вектор движения на Киев.

Что с воздушными угрозами в Украине

Воздушные тревоги в Украине. Фото: Скриншот

Согласно сообщению мониторингового портала Ukrainealarm на 05:38 в Украине под атакой дронов оккупантов РФ находятся не только Киевская, но и Черниговская, Сумская и Полтавская области.

Напомним, после второй ночной атаки оккупантов на Киев мэр города Кличко сообщил о повреждении жилых домов. Также в нескольких районах зафиксированы пожары.

Кроме Киева оккупанты РФ атаковали дронами Запорожье. Там пожары в многоэтажке и пострадавших.