Головна Київ Є поранені та пошкодження будинків — наслідки обстрілу Київщини

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 05:11
Наслідки атаки РФ на Київщину вночі 24 січня 2026 року
Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Уночі в суботу, 24 січня, росіяни завдали ударів по Київщині. Під обстрілом опинилися мирні населені пункти. Постраждали четверо люди. 

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Читайте також:
Наслідки нічного обстрілу Київщини 24 січня 2026 року
Скриншот повідомлення Миколи Калашника

Наслідки нічної атаки на Київщину 24 січня 

У Броварському районі зазнала порізів ноги жінка 1994 року народження. Потерпілу доставили до лікарні. Ще двом людям, чоловіку 1988 року народження та жінці 1983 року народження, надали медичну допомогу на місці: у них незначні порізи. 

У Броварському районі дівчина 1996 року народження зазнала закритої черепно-мозкової травми. Постраждалу госпіталізували.

Серед пошкоджених об'єктів чотири приватних будинки та дві автівки у Броварському районі та будинок у Бориспільському районі.

Нагадаємо, у ніч проти 24 січня росіяни атакували ракетами та дронами Київ. Одна людина загинула. Ще четверо постраждали.

Також ми повідомляли, що вночі 24 січня росіяни атакували Індустріальний район Харкова. Постраждалих понад десяток. Під ударом опинилися пологовий будинок, лікарня та гуртожиток.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
