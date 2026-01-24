Видео
Главная Киев Есть раненые и повреждения домов — последствия обстрела Киевщины

Есть раненые и повреждения домов — последствия обстрела Киевщины

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 05:11
Последствия атаки РФ на Киевскую область ночью 24 января 2026 года
Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесчины

Ночью в субботу, 24 января, россияне нанесли удары по Киевской области. Под обстрелом оказались мирные населенные пункты. Пострадали четверо людей.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Читайте также:
Последствия ночного обстрела Киевщины 24 января 2026 года
Последствия ночной атаки на Киевскую область 24 января

В Броварском районе получила порезы ноги женщина 1994 года рождения. Пострадавшую доставили в больницу. Еще двум людям, мужчине 1988 года рождения и женщине 1983 года рождения, оказали медицинскую помощь на месте: у них незначительные порезы.

В Броварском районе девушка 1996 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшую госпитализировали.

Среди поврежденных объектов четыре частных дома и две машины в Броварском районе и дом в Бориспольском районе.

Напомним, в ночь на 24 января россияне атаковали ракетами и дронами Киев. Один человек погиб. Еще четверо пострадали.

Также мы сообщали, что ночью 24 января россияне атаковали Индустриальный район Харькова. Пострадавших более десятка. Под ударом оказались роддом, больница и общежитие.

Киевская область обстрелы война в Украине разрушения пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
