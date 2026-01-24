Последствия атаки РФ на Киевскую область ночью 24 января 2026 года

Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесчины

Ночью в субботу, 24 января, россияне нанесли удары по Киевской области. Под обстрелом оказались мирные населенные пункты. Пострадали четверо людей.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Скриншот сообщения Николая Калашника

Последствия ночной атаки на Киевскую область 24 января

В Броварском районе получила порезы ноги женщина 1994 года рождения. Пострадавшую доставили в больницу. Еще двум людям, мужчине 1988 года рождения и женщине 1983 года рождения, оказали медицинскую помощь на месте: у них незначительные порезы.

В Броварском районе девушка 1996 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшую госпитализировали.

Среди поврежденных объектов четыре частных дома и две машины в Броварском районе и дом в Бориспольском районе.

Напомним, в ночь на 24 января россияне атаковали ракетами и дронами Киев. Один человек погиб. Еще четверо пострадали.

Также мы сообщали, что ночью 24 января россияне атаковали Индустриальный район Харькова. Пострадавших более десятка. Под ударом оказались роддом, больница и общежитие.