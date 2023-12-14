Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Ігнат розповів, за яких умов не встигають увімкнути тривогу у Києві arrow

Ігнат розповів, за яких умов не встигають увімкнути тривогу у Києві

14 грудня 2023 10:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ігнат розповів, за яких умов не встигають увімкнути тривогу у Києві
Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Новинарня
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що під час ворожої атаки балістичною зброєю, у Києві не завжди встигають вчасно увімкнути повітряну тривогу. За його словами, така інформація надходить не одразу.

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Читайте також:

Підступні атаки ворога на столицю

Ігнат наголосив, що російські окупанти намагаються атакувати приховано, щоб це було неочікувано для української ППО.

"Якщо противник атакує "шахедами" чи крилатими ракетами, то тривогу оголошують заздалегідь. А от щодо застосування балістики інформація є не зразу. Ворог пристосовується до умов, до нічної пори і хоче атакувати приховано. Усі засоби розвідки максимально задіяні, щоб виявляти місця пусків балістики і попереджати про такі атаки", — пояснив речник. 

Зазначимо, що в Києві сьогодні, 14 грудня, вже лунала повітряна тривога. Для області була загроза застосування ворожих ракет.

Нагадаємо, столицю України ворог вчергове атакував вночі 13 грудня. Сили повітряної оборони відбили 10 балістичних ракет. Найбільшого знищення зазнав Дніпровський район Києва. В Міністерстві внутрішніх справ показали відео з руйнуваннями будинків та вулиць міста.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років - 80x80

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі