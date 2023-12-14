Ігнат розповів, за яких умов не встигають увімкнути тривогу у Києві

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Новинарня

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що під час ворожої атаки балістичною зброєю, у Києві не завжди встигають вчасно увімкнути повітряну тривогу. За його словами, така інформація надходить не одразу.

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Ігнат наголосив, що російські окупанти намагаються атакувати приховано, щоб це було неочікувано для української ППО.

"Якщо противник атакує "шахедами" чи крилатими ракетами, то тривогу оголошують заздалегідь. А от щодо застосування балістики інформація є не зразу. Ворог пристосовується до умов, до нічної пори і хоче атакувати приховано. Усі засоби розвідки максимально задіяні, щоб виявляти місця пусків балістики і попереджати про такі атаки", — пояснив речник.

Зазначимо, що в Києві сьогодні, 14 грудня, вже лунала повітряна тривога. Для області була загроза застосування ворожих ракет.

Нагадаємо, столицю України ворог вчергове атакував вночі 13 грудня. Сили повітряної оборони відбили 10 балістичних ракет. Найбільшого знищення зазнав Дніпровський район Києва. В Міністерстві внутрішніх справ показали відео з руйнуваннями будинків та вулиць міста.