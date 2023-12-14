Игнат рассказал, при каких условиях не успевают включить тревогу в Киеве

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Новинарня

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что во время вражеской атаки баллистическим оружием, в Киеве не всегда успевают вовремя включить воздушную тревогу. По его словам, такая информация поступает не сразу.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Игнат подчеркнул, что российские оккупанты пытаются атаковать скрыто, чтобы это было неожиданно для украинской ПВО.

"Если противник атакует "шахедами" или крылатыми ракетами, то тревогу объявляют заранее. А вот по применению баллистики информация есть не сразу. Враг приспосабливается к условиям, к ночной поре и хочет атаковать скрытно. Все средства разведки максимально задействованы, чтобы выявлять места пусков баллистики и предупреждать о таких атаках", — объяснил спикер.

Отметим, что в Киеве сегодня, 14 декабря, уже звучала воздушная тревога. Для области была угроза применения вражеских ракет.

Напомним, столицу Украины враг в очередной раз атаковал ночью 13 декабря. Силы воздушной обороны сбили 10 баллистических ракет. Наибольшее уничтожение потерпел Днепровский район Киева. В Министерстве внутренних дел показали видео разрушения домов и улиц города.