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Ігнат спростував інформацію про збиття балістичної ракети над Києвом у ніч на 4 травня

5 травня 2023 14:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ігнат спростував інформацію про збиття балістичної ракети над Києвом у ніч на 4 травня
Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував інформацію про те, що у ніч проти 4 травня у небі над Києвом збили російську балістичну ракету.

Про це Юрій Ігнат розповів у коментарі Суспільному.

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"Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано", — сказав він.

Зазначимо, видання Defence Express повідомило, що над Києвом близько 02:40 4 травня ЗСУ могли збити гіперзвукову ракету росіян типу Х-47 "Кинжал"

Defense Express із власних джерел отримало фото уламків ракети, заявили в інформаційно-консалтинговій компанії. Журналісти порталу повідомили, що уламки без бойової частини впали на стадіоні у межах столиці.

"На одному з фото — носовий обтічник, який максимально схожий з тим, який використовується саме у ракеті Х-47 "Кинжал" зі складною формою різких переходів діаметра", — повідомляє видання.

Про збиття ракет і ударних дронів у небі над столицею вночі 4 травня раніше повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Водночас Повітряні Сили у своєму ранковому зведенні повідомили лише про російську атаку безпілотниками. Про ракети у зведенні мова не йшла.

Нагадаємо, 4 травня близько 20 години у Київської області, під час планового польоту, втратив керування БпЛА Bayraktar TB2. Аби ситуація не призвела до небажаних наслідків — було прийняти рішення збити безпілотник.

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