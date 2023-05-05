Игнат опроверг информацию о сбитии баллистической ракеты над Киевом в ночь на 4 мая
Спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию о том, что в ночь на 4 мая в небе над Киевом сбили российскую баллистическую ракету.
Об этом Юрий Игнат рассказал в комментарии Суспільному.
Реакция Игната
"Была вероятность применения, но баллистические ракеты не зафиксированы", — сказал он.
Отметим, издание Defence Express сообщило, что над Киевом около 02:40 4 мая ВСУ могли сбить гиперзвуковую ракету россиян типа Х-47 "Кинжал".
Defense Express из собственных источников получило фото обломков ракеты, заявили в информационно-консалтинговой компании. Журналисты портала сообщили, что обломки без боевой части упали на стадионе в пределах столицы.
"На одном из фото — носовой обтекатель, максимально схожий с тем, который используется именно в ракете Х-47 "Кинжал" со сложной формой резких переходов диаметра", — сообщает издание.
О сбивании ракет и ударных дронов в небе над столицей ночью 4 мая ранее сообщили в Киевской городской военной администрации. В то же время, Воздушные Силы в своем утреннем возведении сообщили лишь о российской атаке беспилотниками. О ракетах в своде речь не шла.
Напомним, 4 мая около 20 часов в Киевской области, во время планового полета, потерял управление БпЛА Bayraktar TB2. Чтобы ситуация не привела к нежелательным последствиям, было принять решение сбить беспилотник.