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Игнат опроверг информацию о сбитии баллистической ракеты над Киевом в ночь на 4 мая

5 мая 2023 14:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Игнат опроверг информацию о сбитии баллистической ракеты над Киевом в ночь на 4 мая
Спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: АрмияInform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию о том, что в ночь на 4 мая в небе над Киевом сбили российскую баллистическую ракету.

Об этом Юрий Игнат рассказал в комментарии Суспільному.

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"Была вероятность применения, но баллистические ракеты не зафиксированы", — сказал он.

Отметим, издание Defence Express сообщило, что над Киевом около 02:40 4 мая ВСУ могли сбить гиперзвуковую ракету россиян типа Х-47 "Кинжал".

Defense Express из собственных источников получило фото обломков ракеты, заявили в информационно-консалтинговой компании. Журналисты портала сообщили, что обломки без боевой части упали на стадионе в пределах столицы.

"На одном из фото — носовой обтекатель, максимально схожий с тем, который используется именно в ракете Х-47 "Кинжал" со сложной формой резких переходов диаметра", — сообщает издание.

О сбивании ракет и ударных дронов в небе над столицей ночью 4 мая ранее сообщили в Киевской городской военной администрации. В то же время, Воздушные Силы в своем утреннем возведении сообщили лишь о российской атаке беспилотниками. О ракетах в своде речь не шла.

Напомним, 4 мая около 20 часов в Киевской области, во время планового полета, потерял управление БпЛА Bayraktar TB2. Чтобы ситуация не привела к нежелательным последствиям, было принять решение сбить беспилотник.

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