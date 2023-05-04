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Безпілотник ЗСУ Bayraktar втратив керування під час планового польоту у Києві: його збили

4 травня 2023 23:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Безпілотник ЗСУ Bayraktar втратив керування під час планового польоту у Києві: його збили
Падіння безпілотника у Києві 4 травня. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 4 травня близько 20 години у Київської області, під час планового польоту, втратив керування БпЛА Bayraktar TB2. Аби ситуація не призвела до небажаних наслідків — було прийняти рішення збити безпілотник.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

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Bayraktar втратив керування під час планового польоту у Києві

"Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло привести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп", — розповідають у відомстві.

У Командуванні уточнили, що внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає.

"Ціль – знищено! Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються. Імовірно йдеться про технічну несправність, причини встановлюються", — додали у Повітряних силах.

Нагадаємо, 4 травня в Києві було оголошено повітряну тривогу через атаку невідомим безпілотником. У КМДА повідомляли про роботу ППО.

Внаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника в Солом’янському районі столиці сталася пожежа 4 поверховій будівлі, площею 50 м кв.

Новини.LIVE зазнімкували збиття дрона над Києвом.

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