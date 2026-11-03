Поліція на місці інциденту. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

На місці сутичок у Петропавлівській Борщагівці Київської області продовжують працювати правоохоронці. Наразі представників медіа не допускають на територію, оскільки там проводять слідчо-оперативні заходи.

Про ситуацію в ефірі Ранок.LIVE розповіла кореспондентка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Що відбувається у Петропавлівській Борщагівці

За словами кореспондентки, доступ до місця інциденту для журналістів поки обмежений.

Місце інциденту. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Конфлікт розгорівся напередодні після поширення в соціальних мережах інформації про те, що в підвальному приміщенні будівлі нібито незаконно утримують і катують близько 40 чоловіків. Після цих повідомлень на місці зібрався натовп. Учасники сутичок пошкоджували автомобілі, застосовували димові шашки та намагалися перекинути автобус.

Люди на місці подій. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

До місця подій прибув командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. Він пояснив, що будівля використовується як транзитний пункт, звідки мобілізованих направляють до навчальних центрів.

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Військовослужбовці. Фото: Ігор Кузнєцов/ Новини.LIVE

За його словами, медична допомога знадобилася чотирьом військовослужбовцям, які були затримані після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Також на місце інциденту приїжджав керівник Офісу президента Кирило Буданов. Свою позицію оприлюднила й бригада "Азов". Там заперечили повідомлення про катування чоловіків і назвали події російською провокацією.

Військовослужбовець. Фото: Ігор Кузнєцов/ Новини.LIVE

Наразі Міністерство внутрішніх справ розпочало службове розслідування обставин інциденту. Правоохоронці продовжують працювати на місці подій.

Як повідомляли Новини.LIVE, 2 листопада Національна поліція спростувала інформацію про нібито незаконне утримання людей і загибель громадянина під час інциденту в Петропавлівській Борщагівці на Київщині. До правоохоронців звернулися працівники приватної швидкої допомоги, які повідомили, що їм перешкоджають потрапити до пацієнта.

Як повідомляли Новини.LIVE, 2 листопада керівник Офісу Президента Кирило Буданов особисто прибув до Петропавлівської Борщагівки, щоб з’ясувати обставини інциденту. Він заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль. Також Буданов наголосив на необхідності встановити всі обставини події та забезпечити відповідальність винних, якщо порушення будуть підтверджені.