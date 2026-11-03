Инцидент на Борщаговке: правоохранители продолжают следственные действия
На месте столкновений в Петропавловской Борщаговке Киевской области продолжают работать правоохранители. В настоящее время представителей СМИ не допускают на территорию, поскольку там проводятся следственно-оперативные мероприятия.
О ситуации в эфире Ранок.LIVE рассказала корреспондент Новини.LIVE Диана Шлыкова.
Что происходит в Петропавловской Борщаговке
По словам корреспондентки, доступ журналистов к месту происшествия пока ограничен.
Конфликт разгорелся накануне после распространения в социальных сетях информации о том, что в подвальном помещении здания якобы незаконно удерживают и подвергают пыткам около 40 мужчин. После этих сообщений на месте собралась толпа. Участники столкновений повреждали автомобили, применяли дымовые шашки и пытались опрокинуть автобус.
К месту событий прибыл командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. Он пояснил, что здание используется в качестве транзитного пункта, откуда мобилизованных направляют в учебные центры.
По его словам, медицинская помощь понадобилась четырём военнослужащим, которые были задержаны после самовольного оставления части (СОЧ).
Также на место инцидента приезжал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Свою позицию обнародовала и бригада "Азов". Там опровергли сообщения о пытках мужчин и назвали события российской провокацией.
В настоящее время Министерство внутренних дел начало служебное расследование обстоятельств инцидента. Правоохранители продолжают работать на месте событий.
Как сообщали Новини.LIVE, 2 ноября Национальная полиция опровергла информацию о якобы незаконном удержании людей и гибели гражданина во время инцидента в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. В правоохранительные органы обратились сотрудники частной службы скорой помощи, которые сообщили, что им препятствуют в доступе к пациенту.
Как сообщали Новини.LIVE, 2 ноября глава Офиса Президента Кирилл Буданов лично прибыл в Петропавловскую Борщаговку, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. Он заявил, что взял ситуацию под личный контроль. Также Буданов подчеркнул необходимость установить все обстоятельства происшествия и обеспечить ответственность виновных, если нарушения будут подтверждены.