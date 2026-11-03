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Главная Киев Инцидент на Борщаговке: правоохранители продолжают следственные действия

Инцидент на Борщаговке: правоохранители продолжают следственные действия

Ua ru
3 ноября 2026 10:09
Эксклюзив
Столкновения в Петропавловской Борщаговке: что известно об инциденте Диана Шлыкова/Новини.LIVE
Полиция на месте происшествия. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

На месте столкновений в Петропавловской Борщаговке Киевской области продолжают работать правоохранители. В настоящее время представителей СМИ не допускают на территорию, поскольку там проводятся следственно-оперативные мероприятия.

О ситуации в эфире Ранок.LIVE рассказала корреспондент Новини.LIVE Диана Шлыкова.

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Что происходит в Петропавловской Борщаговке

По словам корреспондентки, доступ журналистов к месту происшествия пока ограничен.

Инцидент на Борщаговке: правоохранители продолжают следственные действия - фото 1
Место происшествия. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Конфликт разгорелся накануне после распространения в социальных сетях информации о том, что в подвальном помещении здания якобы незаконно удерживают и подвергают пыткам около 40 мужчин. После этих сообщений на месте собралась толпа. Участники столкновений повреждали автомобили, применяли дымовые шашки и пытались опрокинуть автобус.

Инцидент на Борщаговке: правоохранители продолжают следственные действия - фото 2
Люди на месте событий. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

К месту событий прибыл командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. Он пояснил, что здание используется в качестве транзитного пункта, откуда мобилизованных направляют в учебные центры.

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Военнослужащие. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

По его словам, медицинская помощь понадобилась четырём военнослужащим, которые были задержаны после самовольного оставления части (СОЧ).

Также на место инцидента приезжал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Свою позицию обнародовала и бригада "Азов". Там опровергли сообщения о пытках мужчин и назвали события российской провокацией.

Инцидент на Борщаговке: правоохранители продолжают следственные действия - фото 4
Военнослужащий. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В настоящее время Министерство внутренних дел начало служебное расследование обстоятельств инцидента. Правоохранители продолжают работать на месте событий.

Как сообщали Новини.LIVE, 2 ноября Национальная полиция опровергла информацию о якобы незаконном удержании людей и гибели гражданина во время инцидента в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. В правоохранительные органы обратились сотрудники частной службы скорой помощи, которые сообщили, что им препятствуют в доступе к пациенту.

Как сообщали Новини.LIVE, 2 ноября глава Офиса Президента Кирилл Буданов лично прибыл в Петропавловскую Борщаговку, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. Он заявил, что взял ситуацию под личный контроль. Также Буданов подчеркнул необходимость установить все обстоятельства происшествия и обеспечить ответственность виновных, если нарушения будут подтверждены.

Киевская область военные столкновение Нацполиция Петропавловская Борщаговка
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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