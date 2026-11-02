Автомобіль поліції. Фото ілюстративне: УНІАН

Поліція вперше прокоментувала події у селі Петропавлівська Борщагівка в Київській області. Правоохоронці спростували інформацію про нібито незаконне утримування людей та загибель громадянина.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає Новини.LIVE.

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Коментар поліції щодо подій в Петропавлівській Борщагівці

До поліції Київської області звернулися працівники приватної служби швидкої допомоги. Вони повідомили, що їм перешкоджають потрапити до громадянина. На місці правоохоронці з’ясували, що інцидент стався біля приватного будинку, де перебували військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Неподалік також зібралися місцеві мешканці.

"Інформація про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні.

Наразі на місці працюють керівництво ГУ Нацполіції в Київській області та командування Нацгвардії. Обставини зʼясовуються.

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"Закликаємо громадян користуватися лише офіційними джерелами інформації та не поширювати неперевірені повідомлення", — наголосили в поліції.

Що передувало

У соцмережах повідомляли, що у Петропавлівській Борщагівці чоловіки зі зброєю нібито утримують близько 40 людей у підвалі.

На місце події прибула бригада швидкої допомоги, проте чоловіки, які, за наявною інформацією, є власниками будівлі, не впустили медиків усередину. Лікарі повідомили, що четверо людей перебувають у критичному стані.

Присутні били ногами по воротах і намагалися відчинити їх за допомогою підручних предметів. У відповідь із подвір’я в бік натовпу розпилювали піну, намагаючись стримати людей.

Також на місце події прибуло військове командування. ЗМІ повідомляють, що до будинку допустили лікарку та представника поліції. За інформацією, яку поширюють в соцмережах, медикиня вже залишила будівлю, а чотирьох людей у важкому стані госпіталізують.

Журналісти Новини.LIVE працюють на місці події, а обставини інциденту наразі з’ясовуються.

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