У Києві викрили незаконний продаж водійських посвідчень — прокуратура

Іспит без досвіду за 20 тис. — у Києві викрили схему продажу прав
У Києві правоохоронці повідомили про підозру керівнику автошколи, його помічниці та посереднику. Вони за гроші допомагали майбутнім водіям отримати документи про проходження практики з водіння.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у понеділок, 15 вересня.
У Києві викрили схему продажу водійських посвідчень
Як встановило слідство, директор автошколи передав своїй помічниці електронний ключ доступу до інформаційно-комунікаційної системи Єдиного державного реєстру МВС. Використовуючи його, вона вносила неправдиві відомості про проходження обов'язкових 40 годин практичного навчання та складання внутрішнього іспиту. Вартість таких "послуг" становила 8 тисяч гривень.
Посередник, своєю чергою, шукав клієнтів і додатково пропонував "гарантовану допомогу" при складанні практичного іспиту в сервісному центрі МВС. За таку послугу він просив 12 тисяч гривень.
Дії всіх трьох учасників кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема підкуп службової особи юридичної особи приватного права, несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем та зловживання впливом.
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочинної схеми.
Нагадаємо, прокуратура закликала мера Києва Віталія Кличка знести незаконні ресторани та кафе у парках.
А також поліція Київщини повідомила про загиблу та постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації на залізниці.
Читайте Новини.LIVE!