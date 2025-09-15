Відео
Головна Київ Іспит без досвіду за 20 тис. — у Києві викрили схему продажу прав

Іспит без досвіду за 20 тис. — у Києві викрили схему продажу прав

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 14:35
У Києві викрили незаконний продаж водійських посвідчень — прокуратура
Фігуранти справи. Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві правоохоронці повідомили про підозру керівнику автошколи, його помічниці та посереднику. Вони за гроші допомагали майбутнім водіям отримати документи про проходження практики з водіння.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у понеділок, 15 вересня.

Читайте також:

У Києві викрили схему продажу водійських посвідчень

Як встановило слідство, директор автошколи передав своїй помічниці електронний ключ доступу до інформаційно-комунікаційної системи Єдиного державного реєстру МВС. Використовуючи його, вона вносила неправдиві відомості про проходження обов'язкових 40 годин практичного навчання та складання внутрішнього іспиту. Вартість таких "послуг" становила 8 тисяч гривень.

У Києві викрили продаж водійських посвідчень
Правоохоронці затримали фігурантів справи. Фото: kyiv.gp.gov.ua

Посередник, своєю чергою, шукав клієнтів і додатково пропонував "гарантовану допомогу" при складанні практичного іспиту в сервісному центрі МВС. За таку послугу він просив 12 тисяч гривень.

Поліція викрила незаконний продаж прав
Один із учасників корупційної схеми. Фото: kyiv.gp.gov.ua

Дії всіх трьох учасників кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема підкуп службової особи юридичної особи приватного права, несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем та зловживання впливом.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочинної схеми.

Нагадаємо, прокуратура закликала мера Києва Віталія Кличка знести незаконні ресторани та кафе у парках.

А також поліція Київщини повідомила про загиблу та постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації на залізниці.

Київ корупція водійське посвідчення прокуратура розслідування
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
