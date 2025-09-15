Відео
Головна Київ На Київщині стався вибух — є загибла та поранений

На Київщині стався вибух — є загибла та поранений

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 13:27
Вибух на Київщині 15 вересня — загинула жінка
Поліція на місці виклику. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Броварському районі Київської області 15 вересня вибухнув невідомий предмет. Внаслідок події загинула одна жінка, також отримав поранення один чоловік.

Про це повідомили у поліції на Київщині.

Читайте також:

Вибух на Київщині 15 вересня 

Правоохоронці розповіли, що 15 вересня, близько 10:00 до них надійшло повідомлення про вибух у селі Морозівка Баришівської громади.

За попередніми даними, неподалік смітника вибухнув невідомий предмет. Внаслідок цього на місці загинула 57-річна місцева жителька, а 40-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції Київщини, рятувальники та медики. 

"Правоохоронці проводять огляд місця події, вилучають речові докази та опитують свідків. Наразі встановлюються всі обставини інциденту та походження вибухонебезпечного предмета", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 вересня на Київщині пролунали гучні вибухи. Тоді повідомляли, що це не пов'язано з повітряною атакою ворога. 

Незадовго з'ясувалося, що сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж. Рух по залізничних коліях був зупинений.

В результаті поліція почала розслідування надзвичайної ситуації. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
