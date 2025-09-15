Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Экзамен без опыта за 20 000 — в Киеве раскрыли схему продажи прав

Экзамен без опыта за 20 000 — в Киеве раскрыли схему продажи прав

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 14:35
В Киеве разоблачили незаконную продажу водительских удостоверений - прокуратура
Фигуранты дела. Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении руководителю автошколы, его помощнице и посреднику. Они за деньги помогали будущим водителям получить документы о прохождении практики по вождению.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в понедельник, 15 сентября.

Реклама
Читайте также:

В Киеве разоблачили схему продажи водительских удостоверений

Как установило следствие, директор автошколы передал своей помощнице электронный ключ доступа к информационно-коммуникационной системе Единого государственного реестра МВД. Используя его, она вносила ложные сведения о прохождении обязательных 40 часов практического обучения и сдачи внутреннего экзамена. Стоимость таких "услуг" составляла 8 тысяч гривен.

У Києві викрили продаж водійських посвідчень
Правоохранители задержали фигурантов дела. Фото: kyiv.gp.gov.ua

Посредник, в свою очередь, искал клиентов и дополнительно предлагал "гарантированную помощь" при сдаче практического экзамена в сервисном центре МВД. За такую услугу он просил 12 тысяч гривен.

Поліція викрила незаконний продаж прав
Один из участников коррупционной схемы. Фото: kyiv.gp.gov.ua

Действия всех трех участников квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности подкуп должностного лица юридического лица частного права, несанкционированное вмешательство в работу информационных систем и злоупотребление влиянием.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают других возможных участников преступной схемы.

Напомним, прокуратура призвала мэра Киева Виталия Кличко снести незаконные рестораны и кафе в парках.

А также полиция Киевщины сообщила о погибшей и пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на железной дороге.

Киев коррупция водительское удостоверение прокуратура расследование
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации