В Киеве разоблачили незаконную продажу водительских удостоверений - прокуратура

Фигуранты дела. Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении руководителю автошколы, его помощнице и посреднику. Они за деньги помогали будущим водителям получить документы о прохождении практики по вождению.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в понедельник, 15 сентября.

Реклама

Читайте также:

В Киеве разоблачили схему продажи водительских удостоверений

Как установило следствие, директор автошколы передал своей помощнице электронный ключ доступа к информационно-коммуникационной системе Единого государственного реестра МВД. Используя его, она вносила ложные сведения о прохождении обязательных 40 часов практического обучения и сдачи внутреннего экзамена. Стоимость таких "услуг" составляла 8 тысяч гривен.

Правоохранители задержали фигурантов дела. Фото: kyiv.gp.gov.ua

Посредник, в свою очередь, искал клиентов и дополнительно предлагал "гарантированную помощь" при сдаче практического экзамена в сервисном центре МВД. За такую услугу он просил 12 тысяч гривен.

Один из участников коррупционной схемы. Фото: kyiv.gp.gov.ua

Действия всех трех участников квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности подкуп должностного лица юридического лица частного права, несанкционированное вмешательство в работу информационных систем и злоупотребление влиянием.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают других возможных участников преступной схемы.

Напомним, прокуратура призвала мэра Киева Виталия Кличко снести незаконные рестораны и кафе в парках.

А также полиция Киевщины сообщила о погибшей и пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на железной дороге.