В Киеве разоблачили незаконную продажу водительских удостоверений - прокуратура

Экзамен без опыта за 20 000 — в Киеве раскрыли схему продажи прав
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении руководителю автошколы, его помощнице и посреднику. Они за деньги помогали будущим водителям получить документы о прохождении практики по вождению.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в понедельник, 15 сентября.
В Киеве разоблачили схему продажи водительских удостоверений
Как установило следствие, директор автошколы передал своей помощнице электронный ключ доступа к информационно-коммуникационной системе Единого государственного реестра МВД. Используя его, она вносила ложные сведения о прохождении обязательных 40 часов практического обучения и сдачи внутреннего экзамена. Стоимость таких "услуг" составляла 8 тысяч гривен.
Посредник, в свою очередь, искал клиентов и дополнительно предлагал "гарантированную помощь" при сдаче практического экзамена в сервисном центре МВД. За такую услугу он просил 12 тысяч гривен.
Действия всех трех участников квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности подкуп должностного лица юридического лица частного права, несанкционированное вмешательство в работу информационных систем и злоупотребление влиянием.
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают других возможных участников преступной схемы.
