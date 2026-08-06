Южаніна: у бюджеті немає коштів на компенсації бізнесу після атаки РФ на Київщину

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Масована російська атака на Київщину в ніч на 5 серпня завдала українському бізнесу мільярдних збитків. Однак держава не має можливості компенсувати ці втрати.

Про це заявила народна депутатка від "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна в ефірі Ранок.LIVE, передає Новини.LIVE.

Южаніна оцінила масштаби збитків бізнесу

За словами депутатки, масштаби руйнувань настільки великі, що йдеться про мільярдні збитки, які неможливо покрити коштом державного бюджету.

"Насправді це мільярдні збитки. Це не те, що можна компенсувати навіть з державного бюджету, тому що в державному бюджеті коштів немає на такій цілі", — наголосила Южаніна.

У ніч проти 5 серпня російські війська завдали масованого удару по Київській області. Внаслідок атаки було зруйновано розподільчі центри великих українських компаній, а також загинули щонайменше 16 людей. Це стало одним із найважчих ударів по логістичній та торговельній інфраструктурі України за останній час.

Як повідомляли Новини.LIVE, унаслідок масованої російської атаки в ніч проти 5 серпня низка українських та міжнародних компаній повідомила про знищення складів, логістичних центрів і значні матеріальні збитки. Серед постраждалих — PUMA, INTERTOP, NOVUS, LIQUI MOLY, "Маркет Траш" та "Тойота-Україна". Компанія Fozzy Group заявила про загибель шістьох співробітників.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час масованої російської атаки в ніч проти 5 серпня під удар потрапила залізнична платформа "Квітнева" у Броварському районі Київської області. За останніми даними, там загинули щонайменше вісім людей.