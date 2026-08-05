Російська атака знищила склади PUMA, INTERTOP, NOVUS, LIQUI MOLY та Toyota в Україні

Знищений склад LIQUI MOLY. Фото: Facebook/LIQUI MOLY

Унаслідок масованої російської атаки в ніч проти 5 серпня низка українських і міжнародних компаній повідомила про знищення складів, логістичних центрів та значні матеріальні втрати. Серед постраждалих — PUMA, INTERTOP, NOVUS, LIQUI MOLY, "Маркет Траш" та "Тойота-Україна".

Про це компанії повідомили у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Які компанії втратили склади через російський обстріл

Компанія PUMA повідомила, що її логістичний комплекс повністю знищено. Працівники не постраждали, однак через втрату товарних запасів найближчими тижнями або місяцями в Україні може виникнути дефіцит окремих товарів бренду.

У INTERTOP підтвердили повне знищення основного складу з продукцією.

Наслідки атаки на склад INTERTOP. Фото: Instagram/INTERTOP

Наслідки атаки на склад INTERTOP. Фото: Instagram/INTERTOP

Компанія вже працює над відновленням поставок і запевнила, що докладає всіх зусиль для якнайшвидшого повернення до звичного режиму роботи.

Читайте також:

Кілька прямих ракетних ударів прийшлися по логістичному центру мережі супермаркетів NOVUS. Попри значні руйнування, обійшлося без жертв.

Російський удар також знищив центральний склад LIQUI MOLY в Україні. У компанії повідомили про втрату тонн моторних олив та іншої продукції.

Про втрату складу запасних частин і супутніх товарів заявило й підприємство "Тойота-Україна". Там зазначили, що вже впроваджують альтернативні логістичні рішення для забезпечення дилерської мережі, однак попередили клієнтів про можливі тимчасові затримки з постачанням окремих запасних частин, аксесуарів, мастильних матеріалів та інших товарів.

Унаслідок російського обстрілу 5 серпня пожежі виникли на чотирьох розподільчих центрах Fozzy Group, які забезпечували постачання товарів до магазинів "Сільпо", THRASH! ТРАШ! та "Фора".

У компанії повідомили, що наразі підтверджено загибель шістьох працівників. Також є поранені, їхню кількість і стан уточнюють.

Пожежі на розподільчих центрах Fozzy Group. Фото: Facebook/Fozzy Group

За попередніми даними, на одному з розподільчих центрів вибухи пролунали одночасно з оголошенням повітряної тривоги, через що працівники не встигли дістатися укриття. Там загинули троє людей. Ще троє співробітників загинули на залізничній станції, коли поверталися додому з іншого розподільчого центру. У Fozzy Group також зазначили, що досі не всі працівники вийшли на зв'язок.

Водночас у компанії "Маркет Траш" уточнили про загибель працівників унаслідок російського обстрілу. Ще кілька людей дістали поранення. Також були знищені два розподільчі центри, а компанія вже працює над відновленням своєї діяльності та пообіцяла надати необхідну допомогу родинам загиблих і постраждалим.

Rozetka заявила, що продовжує працювати після російського удару, який знищив її складський комплекс. У компанії запевнили, що магазини залишаються відкритими, сайт і застосунок функціонують у штатному режимі, а всі замовлення приймаються та обробляються.

На Київщині оголосили День жалоби

Завтра, 6 серпня, у Київській області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої російської ракетної атаки. У День жалоби на території області приспустять Державні Прапори України, а також обмежать проведення розважальних заходів на знак скорботи за жертвами російського удару.

Очільник КОВА Тимур Ткаченко висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих та вшанував пам'ять усіх, чиї життя забрала російська атака.

Раніше Новини.LIVE писали, що росіяни трьома балістичними ракетами знищили ключовий склад Rozetka у Броварах на Київщині. Логістичний комплекс, відкритий у 2017 році, мав площу понад 100 тисяч квадратних метрів і був одним із найбільших складських об'єктів компанії.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 5 серпня російські війська завдали масованого удару по Київщині, внаслідок якого були зруйновані та пошкоджені склади й логістичні центри низки українських компаній. Серед них — розподільчі центри мережі "Сільпо", де через пожежі, за попередніми даними, загинули шестеро працівників.

Як повідомляли Новини.LIVE, компанія "Епіцентр" повідомила про масштабні руйнування після російської атаки в ніч проти 5 серпня. За даними компанії, було знищено близько 90% логістичного складу, де зберігалися продукти харчування, побутова хімія та інші товари, призначені для торговельних центрів мережі по всій Україні.

Також Новини.LIVE писали, що унаслідок російського удару в ніч проти 5 серпня у Києві було повністю знищено сортувальний термінал компанії "Нова пошта". Через атаку загинули троє людей, ще кілька дістали поранення.