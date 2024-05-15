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Із Києва до Славутича курсуватиме модернізований електропоїзд

15 травня 2024 21:38
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Запускають новий модернізований електропотяг Київ-Славутич
Модернізований електропоїзд. Фото: УЗ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Укрзалізниця відновила пряме залізничне сполучення Київ — Славутич. Віднині тут курсуватиме сучасний модернізований електропоїзд. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у середу, 15 травня.

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Укрзалізниця відновила пряме залізничне сполучення Славутича з Києвом. Для цього залізничники продовжили маршрут регіонального електропоїзда Фастів — Чернігів до Славутича. 

"Регіональний поїзд №894\893 вирушатиме зі Славутича щодня о 16:19, до Києва він прибуватиме о 20:26, а до Фастова о 21:44. У зворотному напрямку поїзд №892\891 вирушатиме із Фастова о 07:00, а із Києва о 08:11 та прибуватиме до Славутича об 11:46" — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у сполученні Чернігів — Славутич щодня, окрім вихідних, курсуватимуть додаткові приміські поїзди №6859\6860 та щодня потяг №6862.

Нагадаємо, що Укрзалізниця запускає оновлений сайт для купівлі квитків на потяг. Пасажири зможуть дізнаватися час та маршрути, а також користуватися іншими функціями оновленого сервісу.

Раніше ми писали, що правоохоронці Служби безпеки України та поліції Києва затримали у столиці посадовця Укрзалізниці. Відомо, що за гроші він обіцяв підприємцю безперешкодну передачу землі в оренду.

Київ
Укрзалізниця
Чернігів
поїзди
Фастів
потяг
Славутич

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