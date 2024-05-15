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Из Киева в Славутич будет курсировать модернизированный электропоезд

15 мая 2024 21:38
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Запускают новый модернизированный электропоезд Киев-Славутич
Модернизированный электропоезд. Фото: УЗ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Укрзализныця восстановила прямое железнодорожное сообщение Киев-Славутич. Теперь здесь будет курсировать современный модернизированный электропоезд.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в среду, 15 мая

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Модернизированный электропоезд Киев-Славутич

Укрзализныця восстановила прямое железнодорожное сообщение Славутича с Киевом. Для этого железнодорожники продолжили маршрут регионального электропоезда Фастов – Чернигов в Славутич.

"Региональный поезд №894\893 будет отправляться из Славутича каждый день в 16:19, в Киев он будет прибывать в 20:26, а в Фастов в 21:44. В обратном направлении поезд №892\891 будет отправляться из Фастова в 07:00, а из Киева в 08:11 и прибывать в Славутич в 11:46" — говорится в сообщении.

Кроме этого, в сообщении Чернигов – Славутич каждый день, кроме выходных, будут курсировать дополнительные пригородные поезда №6859\6860 и ежедневно поезд №6862.

Напомним, что Укрзализныця запускает обновленный сайт для покупки билетов на поезд. Пассажиры смогут узнавать время и маршруты, а также использовать другие функции обновленного сервиса.

Ранее мы писали, что правоохранители Службы безопасности Украины и полиции Киева задержали в столице чиновника Укрзализныци. Известно, что за деньги он обещал предпринимателю беспрепятственную передачу земли в аренду.

Киев
Укрзализныця
Чернигов
поезда
Фастов
поезд
Славутичь

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