Посадовця Укрзалізниці викрили на хабарі у Києві

Вимагав 10 млн у підприємця — у Києві на хабарі затримали посадовця Укрзалізниці
Правоохоронці Служби безпеки України та поліції Києва затримали у столиці посадовця Укрзалізниці. Відомо, що за гроші він обіцяв підприємцю безперешкодну передачу землі в оренду.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram в понеділок, 13 травня.
Посадовця Укрзалізниці затримали на хабарі
Правоохоронці з'ясували, що заступник начальника служби колії регіональної філії АТ "Укрзалізниця" вимагав 10 млн гривень від керівника будівельної компанії у Києві.
Натомість він пропонував передати у довгострокову оренду землю площею 6 гектарів, яка перебуває на балансі держпідприємства. Також зловмисник обіцяв пришвидшити процедуру оформлення договорів в Укрзалізниці та КМДА.
Також він погрожував штучними перешкодами під час оформлення технічних паспортів та дозвільних документів на оренду землі, якщо той не заплатить.
Посадовця затримали "на гарячому" під час передачі йому першої частини хабаря. Чоловіку вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йому загрожує до 12 років в'язниці із конфіскацією майна.
В Офісі Генпрокурора уточнили, що у квітні цього року його судили за порушення ПДР зі смертельними наслідками.
Нагадаємо, у Києві СБУ затримала ділків, які пропонували полковнику Служби безпеки 1 млн доларів хабаря. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.
Також ми писали, що у Київській області викрили лікаря-психіатра, яка вимагала хабар за оформлення інвалідності дитині.
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