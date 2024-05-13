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Вимагав 10 млн у підприємця — у Києві на хабарі затримали посадовця Укрзалізниці

13 травня 2024 23:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Посадовця Укрзалізниці викрили на хабарі у Києві
Затримання посадовця. Фото: Офіс Генпрокурора
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Правоохоронці Служби безпеки України та поліції Києва затримали у столиці посадовця Укрзалізниці. Відомо, що за гроші він обіцяв підприємцю безперешкодну передачу землі в оренду.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram в понеділок, 13 травня.

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Посадовця Укрзалізниці затримали на хабарі

Правоохоронці з'ясували, що заступник начальника служби колії регіональної філії АТ "Укрзалізниця" вимагав 10 млн гривень від керівника будівельної компанії у Києві.

Натомість він пропонував передати у довгострокову оренду землю площею 6 гектарів, яка перебуває на балансі держпідприємства. Також зловмисник обіцяв пришвидшити процедуру оформлення договорів в Укрзалізниці та КМДА.

вимагав 10 млн за сприяння в оренді землі у Києві
Затримання посадовця. Фото: СБУ

Також він погрожував штучними перешкодами під час оформлення технічних паспортів та дозвільних документів на оренду землі, якщо той не заплатить.

Посадовець Укрзалізниці у Києві займався хабарництвом
Документи посадовця. Фото: СБУ

Посадовця затримали "на гарячому" під час передачі йому першої частини хабаря. Чоловіку вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йому загрожує до 12 років в'язниці із конфіскацією майна.

Погрожував підприємцю, якщо той не заплатить 10 млн гривень
Вилучені кошти. Фото: Офіс Генпрокурора

В Офісі Генпрокурора уточнили, що у квітні цього року його судили за порушення ПДР зі смертельними наслідками. 

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Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, у Києві СБУ затримала ділків, які пропонували полковнику Служби безпеки 1 млн доларів хабаря. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Також ми писали, що у Київській області викрили лікаря-психіатра, яка вимагала хабар за оформлення інвалідності дитині.

СБУ
Укрзалізниця
корупція
хабар
поліція
Офіс генерального прокурора

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