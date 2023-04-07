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Кабмін погодив призначення нового голови Київщини: що відомо про інші кадрові зміни

7 квітня 2023 17:55
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Кадрові зміни від Кабміну
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

7 квітня у Кабінеті Міністрів України відбулися кадрові зміни. Затвердив нового голову у Київській та Дніпропетровській областях та секретаря Міністерства освіти і науки України.

Про це інформує представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

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Зазначається, що Кабінетом Міністрів України:

  • призначено Ярмистого Максима Миколайовича державним секретарем Міністерства освіти і науки України.

Погоджено призначення:

  • Кравченка Руслана Андрійовича головою Київської обласної державної адміністрації
  • Грицай Ірини Олегівни заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Не обійшлось без звільнення:

  • звільнено Ярмистого Максима Миколайовича з посади першого заступника голови Українського інституту національної пам’яті.

Погоджено звільнення:

  • Гомона Олександра Вікторовича з посади голови Обухівської районної державної адміністрації Київської області
  • Волкова Юрія Віталійовича з посади голови Фастівської районної державної адміністрації Київської області

Нагадаємо, що раніше у Кабінеті Міністрів України відбулися кадрові зміни. Зокрема, там звільнили Вітренка Андрія Олександровича з посади першого заступника Міністра освіти і науки України.

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