Кабмін погодив призначення нового голови Київщини: що відомо про інші кадрові зміни
7 квітня у Кабінеті Міністрів України відбулися кадрові зміни. Затвердив нового голову у Київській та Дніпропетровській областях та секретаря Міністерства освіти і науки України.
Про це інформує представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук.
Новий голова Київщини
Зазначається, що Кабінетом Міністрів України:
- призначено Ярмистого Максима Миколайовича державним секретарем Міністерства освіти і науки України.
Погоджено призначення:
- Кравченка Руслана Андрійовича головою Київської обласної державної адміністрації
- Грицай Ірини Олегівни заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Не обійшлось без звільнення:
- звільнено Ярмистого Максима Миколайовича з посади першого заступника голови Українського інституту національної пам’яті.
Погоджено звільнення:
- Гомона Олександра Вікторовича з посади голови Обухівської районної державної адміністрації Київської області
- Волкова Юрія Віталійовича з посади голови Фастівської районної державної адміністрації Київської області
Нагадаємо, що раніше у Кабінеті Міністрів України відбулися кадрові зміни. Зокрема, там звільнили Вітренка Андрія Олександровича з посади першого заступника Міністра освіти і науки України.